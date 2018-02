Slovenky čaká slalom. Ako je na tom Velez-Zuzulová? Jej otec nechcel povedať

Medaila je veľmi ďaleko. Som realistka. Ale nechcem sa len zúčastniť, vraví Veronika Velez-Zuzulová.

12. feb 2018 o 11:03 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Hlavu mala už nastavenú na preteky. Všetko bolo detailne naplánované, aby zašla dve najlepšie jazdy. Počasie však bolo proti.

Prečítajte si tiež: Vlhová v pondelok nesúťažila, obrovský slalom žien odložili

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si na svoj prvý štart na olympiáde v Pjongčangu musí počkať.

Pondelňajší obrovský slalom organizátori zrušili a presunuli na štvrtok. Dôvodom bol silný vietor, v nárazoch mal rýchlosť až 70 km za hodinu.

V Pjongčangu sa tak zatiaľ pre vietor neuskutočnila ani jedna disciplína v alpskom lyžovaní. Zjazd mužov preložili rovnako na štvrtok.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Počasie sa s nimi zahráva

Pre športovcov to nie je nič príjemné, keďže musia meniť celý harmonogram. Okrem Vlhovej mali v pondelok štartovať ďalšie dve Slovenky – Soňa Moravčíková a Barbara Kantorová.

„Počasie sa s nami zahráva. Naruší nám to celý program, ale čo máme robiť,“ hovorí Vlhovej druhý tréner Matej Gemza.

Traťový pracovník odnáša bránky zo svahu obrovského slalomu žien, ktorý z dôvodu silného vetra preložili. (zdroj: TASR/AP)

„Podmienky by boli neregulárne. Niektoré lyžiarky ich mohli mať lepšie, iné horšie. Komu by zafúkal vietor oproti, dostával by poriadne bomby,“ dodáva.

Dvadsaťdvaročná Slovenka má aj ďalšiu smolu. V pondelok mala štartovať s osmičkou, čo je najlepšie číslo v druhej výkonnostnej skupine.

„Vo štvrtok budú nové preteky, takže sa čísla žrebujú nanovo,“ ľutoval Gemza.

V slalome chce medailu

Prvými pretekmi v Pjongčangu tak bude pre Vlhovú nečakane stredajší slalom (o 2.15 prvé kolo, o 5.45 druhé kolo, údaje sú v SEČ). Vo svojej hlavnej disciplíne má medailové ambície. V tejto sezóne Svetového pohára už v ňom dokázala dvakrát zvíťaziť.