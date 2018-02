Ohlasy osobností: Miestami som zatvoril oči, otočil som sa a držal som palce

Prečítajte si ohlasy športových i mimošportových osobností na striebornú medailu Anastasie Kuzminovej.

12. feb 2018 o 13:30 (aktualizované 12. feb 2018 o 16:39) TASR

Ján Kováčik, prezident SFZ: "Osobne som síce priamy prenos nepozeral, ale informáciu o jej striebre už mám. Veľmi jej k nemu gratulujem. Je úžasné, že získala medailu už na jej tretej olympiáde. Je úžasné, ako si dlhodobo udržuje takúto skvelú výkonnosť. Celý víkend som sledoval dianie v Pjongčangu, na slovenskej, českej televízii aj Eurosporte.

Dnes zatiaľ nie, keďže je už normálny pracovný deň. Videl som lyžovanie, krasokorčuľovanie, skoro všetko, čo bolo. Veľmi silno prajem medailu aj Petre Vlhovej. Verím, že zabojuje a môže to cinknúť aj v jej prípade. Som totiž jej veľký fanúšik."

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Slovensko má prvú medailu, Kuzminová získala striebro v stíhacích pretekoch

Richard Lintner, prezident spoločnosti Pro-Hokej: "Teším sa z tohto úspechu. Ja tvrdím, že šport je vždy spravodlivý. Len treba byť trpezlivý. Ukázalo sa, že po malom zaváhaní v šprinte sa oplatilo ďalej bojovať. Nasťa nám to ukázala a motivovala aj ostatných športovcov a ľudí, ktorý jej fandia. Podala skvelý výkon."

Peter Privara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky: "Preteky som pozeral. Je naozaj veľká škoda, že jej to nevyšlo v sobotu a aj dnes nebyť jedného trestného kola, mohlo by z toho byť zlato. Keby sa jej to podarilo na troch olympiádach po sebe, bolo by to úžasné.

Dostala sa z 13. miesta na chvíľu aj na čelo, ale ten bežecký výkon sa asi podpísal pod to, že jej na strelnici chýbal trošku väčší pokoj. Dúfam, že to nebola posledná medaila z Pjongčangu, ale že pribudnú aj ďalšie a že zabojujú aj naše lyžiarky. Ako každý bývalý športovec, aj ja sa teším z každého slovenského úspechu."

Andrej Kiska, prezident SR, zdroj: verifikovaná facebooková prezentácia prezidenta SR: "Slovensko má na olympiáde prvú medailu! Nasťa Kuzminová dnes predviedla famózny výkon a v stíhacích pretekoch sa prebojovala na druhé miesto. Bola to úžasná jazda. Veľká dráma.

Miestami som radšej zatvoril oči, otočil som sa a veľmi som držal palce. Nasťa, bola si skvelá. Dala si všetkým najavo, že tvoje odhodlanie priniesť medailu len tak niečo nezlomí. Sme na teba hrdí!"

Peter Gajdoš (minister obrany SR): "To, čo dnes predviedla Nasťa Kuzminová, sa len ťažko opisuje slovami. Je v životnej forme, čo potvrdila už v pretekoch Svetového pohára. Dnes ju nezlomilo nepriaznivé počasie a ani sekundy navyše v trestných okruhoch.

Jednoducho, je to naša bojovníčka, sme na ňu hrdí a už teraz musíme začať rozmýšľať, čím ju po návrate prekvapíme. V mene celého ministerstva obrany jej srdečne blahoželám k ďalšiemu obrovskému úspechu."

Tomáš Fusko (prezident Slovenského zväzu biatlonu, zdroj: RTVS): "Je to neopísateľné. Nasti to veľmi prajem, celý čas som jej držal palce a prežíval som to s ňou. Neskutočne sa do toho pustila, žiadna taktika, išla od začiatku naplno a zmazala manko. Na strelnici to potom bola lotéria.

Vietor bol nepríjemný, točil sa a menil rýchlosť. Laura to zvládla obdivuhodne, Nasťa ležky tiež a potom to bola otázka stojok. Nasťa má najlepšiu bežeckú formu na olympiáde, pripravila sa úplne stopercentne. Je to pre nás ohromná radosť. Snažíme sa skoncentrovať, o chvíľu nás čakajú muži, radosť si odložíme na večer."

Martina Halinárová (niekdajšia biatlonová reprezentantka SR, zdroj: RTVS): "Dahlmeierovú poznám od juniorského veku ako fantastickú strelkyňu, v tom Nasťu prevyšuje. Trochu som sa obávala, či Nasťa zvládne súboj s Francúzkou Bescondovou, no je výborne bežecky pripravená.

Nasťa je vyspelá, je to jej tretia olympiáda, na strelnici si počkala na pravý okamih. Dahlmeierová je z tohto štartového poľa najlepšia strelkyňa. Ona vezme zbraň a nerieši to, vypracuje si každý výstrel. Sú to preteky o streľbe a ona to zvládla. Nasťa bojovala so streľbou, no zvládla to krásne. Nemci neskutočne vyladili formu na olympiádu."

Marek Hamšík, futbalový reprezentant (zdroj: oficiálny web Hamšíka): "Nasťa, paráda, fantázia! Gratulujem ti k striebru! Bola si fantastická, bol to famózny výkon! Myslím si, že si na olympiáde ešte nepovedala posledné slovo. Držím palce v ďalších pretekoch."

Prečítajte si tiež: Slovensko má šesť zimných medailí. Štyri z nich získala Kuzminová

Emanuel Kohút, kapitán volejbalovej reprezentácie SR (zdroj: TASR): "Som veľmi rád, že Nasťa vybojovala pre nás prvú medailu, veľmi som jej to prial. Je to veľká bojovníčka a aj po nešťastných pretekoch v šprinte som veril, že dosiahne úspech. Škoda streľby, pretože z toho mohlo byť napokon aj zlato.

Veľmi jej k tomuto úspechu gratulujem a teším sa aj na vystúpenia ďalších našich športovcov. Budem držať palce našim slalomárkam a hokejistom."

Ladislav Nagy, slovenský hokejista: "Fakt? Super! Tak jej gratulujem, ona bola tuším trinásta a takto to stiahla, proste krása ako ona beží. Takže keby ešte trochu lepšie zastrieľala, mohla byť aj zlatá. Ja som teda takto nikdy nestrieľal a neviem to tak posúdiť.

No predvčerom som zažil, ako sa dievčatám zle strieľalo v tej zime a v tom vetre, takže to je aj veľa o šťastí a určite Nasťa nebola z tých vyvolených. O to väčšia krása, že má striebro."

Peter Ölvecký, slovenský hokejista: "Chalani hovorili, že skončila druhá, tak asi jej to behá. Ale biatlon je aj o streľbe a v šprinte sme videli, že to dievčatá mali ozaj ťažké. A v tom vetre ani behať nie je nič príjemné. A vieme, že ona je v tom behu najlepšia biatlonistka sveta a dnes to teda asi opäť dokázala."