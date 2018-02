Ohlasy médií: Hrdinka Dahlmeierová suverénna, akýže súboj o striebro!

Prečítajte si ohlasy internetových médií na stíhacie preteky biatlonistiek.

12. feb 2018 o 14:40 SITA a TASR

AP (USA): "Nemka Dahlmeierová prvou dvojnásobnou víťazkou na ZOH v Pjongčangu. Po sobotňajšom triumfe v šprinte na 7,5 km ovládla aj stíhacie preteky na 10 km. Tesne pred cieľom mala pohodlný náskok, od fanúšika si vzala nemeckú vlajku a mávala.

Stáva sa miláčikom nemeckého tímu. Triumfovala o viac než 29 sekúnd pred Slovenkou Anastasiou Kuzminovou, tá zdolala Francúzku Anais Bescondovú."

iDnes.cz (ČR): "V stíhacích pretekoch prvenstvo zo šprintu v mrazivom Pjongčangu obhájila Laura Dahlmeierová.

Vo finiši o striebro v ženskej stíhačke uspela naturalizovaná Slovenka Kuzminová, ktorá fantasticky bežala. Bronz mieri do Francúzska zásluhou Bescondovej, ktorá do stíhačky odštartovala až z 19. pozície."



The Guardian (V. Brit.): "Laura Dahlmeierová skompletizovala double šprint - stíhacie preteky! Cieľom prešla s nemeckou vlajkou a širokým úsmevom. Ide o bezprecedentný úspech v ženskom biatlone!

Slovenku Anastasiu Kuzminovú zdolala o 29,4 s, tá vo finiši prekonala Francúzku Anais Bescondovú o 0,2 s. Dahlmeierová suverénne prekonala zvyšok štartového poľa, no akýže to bol súboj o striebro!"



Focus.de (Nem.): "Opäť zlato! Olympijská hrdinka Laura Dahlmeierová triumfovala aj v stíhacích pretekoch. Biatlonová hviezda v druhej disciplíne na ZOH v Pjongčangu vybojovala druhé prvenstvo, napriek jednému zaváhaniu na strelnici napísala ďalší kúsok biatlonovej histórie.

Sedemnásobná svetová šampiónka zdolala Slovenku Kuzminovú o 29,4, bronz získala Francúzka Bescondová."

ORF (Rak.): "Prvý dvojnásobný olympijský víťaz v Pjongčangu. Laura Dahlmeierová v pondelok získala svoje druhé zlato na ZOH 2018. Dvadsaťštyriročná Nemka v stíhacích pretekoch obhájila prvenstvo a náskok zo sobotňajšieho šprintu a triumfovala o 29,4 s pred Slovenkou Kuzminovou, ktorá mala štyri chyby na strelnici. Bronz patrí Francúzke Bescondovej. Kuzminová a Bescondová sa na stupne víťaziek vyšvihli z 13., resp. 19. pozície."



Lepoint.fr (Fr.): "Druhé zlato pre Dahlmeierovú, Bescondová s bronzom. Druhé miesto obsadila Slovenka Kuzminová - líderka poradia Svetového pohára v hodnotení stíhacích pretekov zdolala Bescondovú o 0,2 s po súboji pred cieľovou čiarou."

Reuters: "Dahlmeierová si udržala nervy v kvíliacom vetre a ako prvá žena vyhrala šprint a stíhačku na jednej olympiáde. Vo vzrušujúcom súboji o striebro zdolala Slovenka Anastasia Kuzminová Francúzku Anais Bescondovú."

BBC: "Kuzminová vyhrala šprint v Soči, v Pjongčangu však bola až 13. a tak v pondelok odštartovala s mankom 53,9 sekundy za Dahlmeierovou. Na konci tretieho kola ju síce predbehla, no dvomi chybami na strelnici dovolila svojej súperke vypracovať si nedostihnuteľný náskok."

sport.de: "Rozhodla tretia streľba. Kým Kuzminová dvakrát minula, Dahlmeierová bola stopercentná. Aj ďalšiu zvládla bez chyby, strelnicu opustila s veľkým úsmevom a posledný okruh tak bol už čistou radosťou."