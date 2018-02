Nasťu nedogoňat! Olympiáda je liek pre všetkých lenivcov

Anastasia Kuzminová nahnevala s trinástkou na hrudi každého, kto je poverčivý, a potešila všetkých ostatných.

12. feb 2018 o 17:53 Mário Šmýkal

Autor je reportér magazínu Víkend.

Olympiáda je liekom pre každého lenivca. Spása pre tých, ktorých nebaví ich práca, možno život, kolegovia, čokoľvek. Olympiáda dokáže spôsobiť, že sa človek po veselom víkende teší na nudný pondelok.

Stačí, aby boli v jednom dni na programe Vlhová, Medlová a Kuzminová a výhovorka nepracovať je dostatočná. Pretože keď prokrastinovať, tak pod piatimi kruhmi.

Počasie však v tretí olympijský deň veľmi radostné nebolo. Pred obedom to už vyzeralo, že nám vietor vyfúkne aj ďalšie medailové šance. Petre Vlhovej zrušili obrovský slalom, Klaudia Medlová kvôli zlým poveternostným podmienkam dopadla po skoku priamo na chrbát a Anastasia Kuzminová sa štyrmi strelami netrafila do terča ani fanúšikom do vkusu.

Chvíľu to už vyzeralo, že bude slovenský prezident znovu namiesto našich športovcov gratulovať tým českým.

Snehové gule namiesto nábojov

Desať minút po jedenástej ešte nebolo jasné, ako bude Nasťa strieľať, no počas nasledujúcej polhodiny sa o zázrak nepostarala. V cieli jej vedľa mena svietila štvorka a berúc do úvahy preteky spred dvoch dní, človek by si pomyslel, že prišla na olympiádu bojovať o niečo celkom iné.

Možno chcela mier, tak nemierila.