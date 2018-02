Známi sú už všetci účastníci MS. Slováci budú pri žrebe v treťom koši

Slovenskí florbalisti sa v decembri predstavia na štvrtom šampionáte.

12. feb 2018 o 21:20 SITA

BRATISLAVA. Od nedele sú známi všetci účastníci decembrových MS florbalistov v Česku (1. - 9. 12. 2018).

Zoznam skompletizovali Kanaďania, ktorí v americkej časti kvalifikácie v Toronte dvakrát čelili Američanom - v sobotu zvíťazili 3:2, v nedeľu 5:4. Na svetovom šampionáte v Prahe sa tradične predstaví 16 krajín.

Štorčlenné skupiny

Európu zastúpi jedenásť: hostiteľ Česko, ďalej Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko, Nórsko, Lotyšsko, Dánsko, Estónsko, Slovensko, Poľsko a Nemecko.

Rozdelenie do košov pred marcovým žrebom decembrových MS florbalistov v Česku: 1. kôš: Fínsko (1.), Švédsko (2.), Švajčiarsko (3.), Česko (4.) 2. kôš: Dánsko (5.), Nórsko (6.), Lotyšsko (7.), Nemecko (8.) 3. kôš: Estónsko (9.), SLOVENSKO (10.), Kanada (12.), Austrália (13.) 4. kôš: Poľsko (14.), Japonsko (16.), Singapur (17.), Thajsko (22.) * v zátvorke umiestnenie v rebríčku krajín IFF

Ázijsko-oceánsku zónu reprezentujú Austrália, Singapur, Japonsko a Thajsko a Ameriku spomenutá Kanada.

Žreb základných skupín MS sa uskutoční 1. marca o 18.00 h v Staromestskej radnici v Prahe. Titul obhajujú Fíni, predvlani triumfovali na šampionáte v Lotyšsku.

Marcový žreb rozdelí krajiny do štyroch štvorčlenných skupín. A a B-skupinu utvoria po dve družstvá z prvého a druhého koša, C a D-skupinu po dve družstvá z tretieho a štvrtého koša.

Po dva najlepšie tímy z výkonnostne vyššej A aj B-skupiny preniknú priamo do štvrťfinále, na zostávajúcich z "áčka" a "béčka" čakajú súboje play-off o postup do štvrťfinále proti najlepším dvom z C aj D-skupiny.

Slováci sa dosiaľ na MS predstavili trikrát

Krajiny rozdelili do košov podľa umiestnenia v aktuálnom rebríčku Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF). Slovensko (10. miesto v renkingu) figuruje v treťom koši vedno s Estónskom, Kanadou a Austráliou.

V prvom koši sú Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko a Česko, v druhom Dánsko, Nórsko, Lotyšsko a Nemecko, vo štvrtom Poľsko, Japonsko, Singapur a Thajsko.

Zápasy MS sa uskutočnia v O2 Arene (17-tisíc miest) a Aréne Sparta (3-tisíc miest).

Slovenskí zverenci českého trénera Petra Koutného vybojovali miestenku na päťčlennom nitrianskom turnaji 2. skupiny (31. 1. - 4. 2.) európskej časti kvalifikácie, obsadili 2. miesto.

Postupne zdolali Slovincov (7:2), Francúzov (10:3) aj Nemcov (3:2) a prehrali dôstojne 4:11 s úradujúcimi vicemajstrami sveta Švédmi.

MS sa konajú v dvojročnom intervale, predvlani Slováci v Rige obsadili 9. miesto.

Slovenskí florbalisti sa na svetovom šampionáte dosiaľ predstavili trikrát: vo Švédsku 2014 skončili na 10. priečke, vo Švajčiarsku 2012 na 8. pozícii.