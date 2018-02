Pre zranenie neštartovala na ME. Najlepšiu basketbalistku víťazstvo prekvapilo

Najlepšími basketbalistami Slovenska za rok 2017 sa stali Radoslav Rančík a Žofia Hruščáková.

BRATISLAVA. Najlepšími basketbalistami Slovenska za rok 2017 sa stali podľa Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Radoslav Rančík z BK Inter Bratislava a Žofia Hruščáková z talianskeho tímu Famila Wuber Schio. Obaja obhájili pozície z vlaňajška.

Pre skúseného 38-ročného pivota je to už celkovo ôsmy triumf v tradičnej ankete, mladší z bratov Rančíkovcov zároveň získal honor najlepšieho basketbalistu piaty rok za sebou.

Víťazstvo ju prekvapilo

"Moja vďaka patrí spoluhráčom, trénerom a ľuďom, bez ktorých by som to nedal. Veľká vďaka patrí aj mojej rodine, ktorá robí veľa pre to, aby som mal pohodu a venoval sa len tomu, čo ma baví," vyhlásil Rančík.

Líder Interu Bratislava doviedol v predchádzajúcom ročníku Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy svoj tím k titulu. V mužskej kategórii dostalo hlasy 43 hráčov.

V ženskej kategórii sa z druhého triumfu radovala 23-ročná podkošová hráčka Žofia Hruščáková.

Aktuálne basketbalistka talianskeho Schia začala sezónu v tíme Dike Basket Neapol, po troch mesiacoch však prikývla na ponuku Schia.

"Keďže som pre zranenie neštartovala na ME, tak ma víťazstvo v ankete prekvapilo. Ale po zranení som sa dostala opäť do pôvodnej formy, čomu som veľmi rada," uviedla Hruščáková.

Medzi ženami sa na hlasovacích lístkoch objavilo 33 hráčok.

Hejková: Bol to pekný rok

Na pondelňajšom galavečere v bratislavskom hoteli Holiday Inn uviedli aj nových členov do Siene slávy slovenského basketbalu. Sú nimi Natália Hejková, Ľudmila Pěčová-Chmelíková a Dušan Lukášik - in memoriam.

V Sieni už majú svoje miesto Miloš Bobocký, Gustáv Herrmann, Josef Křepela, Ján Hluchý, Boris Lukášik, Miroslav Rehák, Stanislav Kropilák, Peter Rajniak, Helena Zvolenská, Zora Staršia-Haluzická, Eva Polatseková-Petrovičová, Nataša Lichnerová-Dekanová a Božena Miklošovičová-Štrbáková.

"Bol to pekný rok, ale vždy ma bude mátať, že sme sa nedostali do finále vo Final Four. Podľa mnohých odborníkov by sme v ňom mali šancu na víťazstvo.

Že som sa dostala do Siene slávy ma prekvapilo, pretože som ešte stále činná a väčšinou tam uvádzajú ľudí, ktorí už nepracujú. Ale nesmierne si to vážim, je to pre mňa veľká česť," povedala Hejková, ktorá vlani získala s USK Praha svoj jubilejný 20. republikový trénerský titul.

Najlepší basketbalisti Slovenska 2017:

/podľa ankety SBA/

MUŽI:

1. Radoslav Rančík Inter Bratislava 372 bodov 2. Michal Baťka Inter Bratislava 306 3. Peter Sedmák KB Košice 200 4. Tomáš Mrviš Inter Bratislava 185 5. Mário Ihring Betaland Capo d"Orlando 150 6. Roman Marko Tuři Svitavy 127 7. Pavol Lošonský Iskra Svit 119 8. Milan Žiak Levickí Patrioti 95 9. Richard Körner KB Košice 92 10. Kyle Matthew Kuric Zenit Petrohrad 65

ŽENY: