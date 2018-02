Slovákov čaká najväčší favorit. Dúfam, že si to Rusi odskáču, tvrdí Haščák

Je to veľký štart. Proti takým hráčom som ešte nikdy nechytal, hovorí brankár Konrád.

13. feb 2018 o 14:18 Juraj Berzedi

Tréner Craig Ramsay so svojimi zverencami.(Zdroj: TASR)

PJONGČANG. Na poslednom tréningu pred vstupom do olympijského turnaja bolo vidieť na ich pohybe i gestách veľké sústredenie. Slovenských hokejistov čaká v stredu prvý zápas v Pjongčangu.

V prípravných zápasoch počas tejto sezóny Slováci ťažili najmä z bojovnosti a nadšenia. To budú potrebovať aj v zápase proti Olympijským športovcom z Ruska, ktorí budú ich prvým súperom na olympiáde.

Rusi sú podľa odborníkov i fanúšikov najväčšími favoritmi na zlato.

Víťazstvo Slovákov je podľa stávkových kancelárii menej pravdepodobné ako to, že Slovinci zdolajú USA. Papierové predpoklady sa však nie vždy naplnia.

Zistia, kde je svetový hokej

Realizačný tím okolo kanadského trénera Craiga Ramsayho robil za posledný polrok všetko pre to, aby Slováci na olympiáde nesklamali. A možno aj prekvapili hokejovú verejnosť.

„Konečne sa to začína. Všetci sme výborne naladení, dobre korčuľujeme. Dúfam, že nám to vydrží,“ tvrdí útočník Marcel Haščák.

Predpokladaná zostava: Konrád (Laco) - Čajkovský, Starosta, Graňák, Valach, Ďaloga, Čerešňák, Baranka, Mikuš - Nagy, Surový, Kudrna - Bakoš, Bubela, Haščák - Ölvecký, Krištof, Paulovič - Cingel, Marcinko, Lamper.

Rusom stačili na poskladanie olympijského tímu hokejisti iba z troch klubov KHL. Až pätnásť hráčov si zo svojho klubu SKA Petrohrad vybral Oleg Znarok, ktorý je zároveň trénerom národného tímu.

Ďalších osem hokejistov je z CSKA Moskva a zvyšní dvaja z Magnitogorska.

„Je to dôležitý prvý zápas. Všetci uvidia, kde je momentálne svetový hokej. Verím, že nám pomôže aj adrenalín. Strach nemáme, budujeme si sebavedomie. Robíme všetko pre to, aby sa zvyšovalo. Dúfam, že si to odskáču Rusi,“ dodáva Haščák.

Do bránky pôjde nečakane Konrád

Tréner brankárov Ján Lašák pred turnajom viackrát hovoril, že brankárskou jednotkou na olympiáde bude Ján Laco.