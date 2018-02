Rusi pred zápasom proti Slovensku: Je to prvý duel, každý bude cítiť špeciálne emócie

Duel medzi Slovenskom a Olympijskými športovcami z Ruska bude jedným z dvoch otváracích súbojov.

13. feb 2018 o 10:23 SITA

Slovenský súboj Hamšík vs. Škriniar len za 155€ >>

PJONGČANG. V stredu 14. februára sa prvými zápasmi v základnej B-skupine začnú súboje mužského hokejového turnaja na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Anketa:

Ako dopadnú slovenskí hokejisti na olympiáde? Vypadnú v osemfinále 1166 Vypadnú vo štvrťfinále 431 Postúpia do semifinále 210 Získajú medailu 902 Hlasovalo: 2709

Anketa už bola ukončená.

O 13:10 nášho času (21:10 miestneho času) proti sebe nastúpia Američania so Slovincami, druhú dvojicu tvoria Slováci a Olympijskí športovci z Ruska.

Slováci a Rusi proti sebe doteraz nastúpili na olympiáde štyrikrát, obe družstvá si pripísali po dve víťazstvá. V Lillehammeri 1994 a Soči 2014 sa tešil ruský výber, v Turíne 2006 a Vancouvri 2010 triumfovali slovenskí hokejisti.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zaujímavosťou je, že až trikrát sa muselo predlžovať.

Hráči budú cítiť špeciálne emócie

Pre Rusov bude štart v Pjongčangu špecifický. Nepredstavia sa totiž pod ruskou vlajkou, ale ako Olympijskí športovci z Ruska po neutrálnou vlajkou s piatimi kruhmi.

"Verím, že v úvodnom zápase proti Slovákom budeme mať hru pod kontrolou. Dôležité bude držať puk na našich hokejkách a streliť toľko gólov, koľko ich bude potrebné na víťazstvo," uviedol obranca Alexej Marčenko.

Prečítajte si tiež: Každého Rusa poznám. Netreba sa ich báť, vraví Starosta

"Bude to prvý zápas, každý z nás bude cítiť špeciálne emócie. Platí to aj o súperovi," myslí si iný bek Vladislav Gavrikov.

Jedna za hlavných hviezd tímu OŠR Iľja Kovaľčuk považuje za veľmi potrebnú mentálnu koncentráciu.

"Celkový herný prejav a konečný výsledok bude závisieť od jednotlivcov, ako zvládnu detaily. Musíme sa sústrediť od začiatku až do konca," poznamenal Kovaľčuk, ktorý nechcel ani naznačiť, ako bude vyzerať zostava jeho tímu v stredajšom súboji: "Nemôžem to povedať, je to tajomstvo."

Rusi poskladali tím z hráčov pôsobiacich v KHL v kluboch CSKA Moskva a SKA Petrohrad, dopĺňa ich Sergej Moziakin z Metallurgu Magnitogorsk. "Jednotlivé formácie fungujú lepšie, keďže hráči v nich sú väčšinou z rovnakého klubu," myslí si obranca Gavrikov.

Papier toho znesie veľa

Ruský tím mnohí považujú za papierového favorita na zlato. "Papier toho znesie veľa. Najdôležitejšie bude, ako sa prejavíme na ľade," vravel útočník Ivan Telegin.

A koho hráči z Ruska považujú za najvážnejších konkurentov? "Väčšina tímov je vyrovnaná. Česi majú dobrý tím, platí to aj o Švédoch, Fínoch, Kanaďanoch aj Američanoch. A verím, že aj o nás," poznamenal Alexej Marčenko.

Prečítajte si tiež: Hokej - Program, tabuľky, skupiny - Zimná olympiáda 2018

Po viac ako 20 rokoch budú na olympijskom mužskom turnaji chýbať hráči z NHL. Podľa Kovaľčuka to však neznamená, že kvalita hokeja utrpí.

"Každý tím má mnoho talentovaných hráčov. Nie je správne, že tu hokejisti z NHL nie sú. Ide predsa o olympiádu a všetci najlepší by tu byť mali. Je to vrcholné podujatie. Teraz s tým však nič nespravíme. Polovica družstiev má mnoho talentovaných mladíkov, ktorí budú hviezdami v NHL," dodalKovaľčuk.