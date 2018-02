Vlhová vyštartuje v slalome ako prvá, výhodné číslo má aj Velez-Zuzulová

Favorizovaná Mikaela Shiffrinová z USA pôjde na trať ako tretia v poradí.

13. feb 2018 o 10:29 (aktualizované 13. feb 2018 o 14:30) SME.sk, TASR

PJONGČANG. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyštartuje v stredajšom slalome žien (1. kolo o 2:15 nášho času, 2. kolo o 5:45 nášho času) na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu na trať ako prvá.

Určil to utorňajší žreb.

Druhá slovenská reprezentantka Veronika Velez-Zuzulová pôjde na trať s číslom 9. Je to druhé najvýhodnejšie číslo, ktoré mohla dostať (v hre boli čísla v rozmedzí 8-15).

Najväčšia favoritka pretekov Američanka Mikaela Shiffrinová vyštartuje ako tretia.

Účastníčkami slalomu budú aj Barbara Kantorová (54) a Soňa Moravčíková (55). Pre ne to môže byť mikrosúboj o pozícu náhradníčky v súťaži tímov.

Tréning Velez-Zuzulovej prebiehal podľa plánu

Velez-Zuzulová nebude mať ešte rozlúčku s vrcholovou kariérou, ale je možné, že s tou klasickou áno. Po olympijskom slalome už nemusí absolvovať do konca sezóny žiadny iný.

"Urobili sme všetko preto, aby to vyšlo čo najlepšie," uviedol pre TASR jej tréner a najmä otec Timotej Zuzula.

"Tréning tu desať dní prebiehal podľa plánu, ktorý sme si zvolili. Je tu síce zima, ale s tým musí každý lyžiar počítať, patrí to k tomu. Raz je zima, raz teplo, treba sa prispôsobiť," pokračoval.

"Sústredili sme sa len na veci ohľadom zabezpečenia tréningu a Veronika sa nerozptyľovala ani inými udalosťami. Dopoludnia tréning, popoludní kondičný tréning, potom regenerácia. Niet čas na iné aktivity, prišla sem na to, aby pretekala vo svojom športe. Olympiádu v širšom rozmere budeme vnímať neskôr," doplnil Zuzula.

Svah nie je komplikovaný

Na olympijský slalom sa každá popredná pretekárka pozerá ako na jednorázovku, v ktorej treba atakovať bránky, lebo nejde o body do seriálu Svetového pohára, ale o medaily raz za štyri roky.

Predsa je však zaujímavé poznať názor na profil kopca, podľa Zuzulu štandardný a nemá nejaké rafinované zákutia.

“ V olympijskej dedine sa mi páči, ubytovanie i jedlo sú dobré, akurát to jedlo je stále dookola to isté. „ Petra Vlhová

"Akurát väčšia časť je strmšia a potom sú tam tri cieľové vlny," prezradil.

Vlhová definovala homologizáciu trate pre TASR takto: "Tam bude náročné, že podmienky budú ťažké. Svah nie je komplikovaný, ale bude fúkať vietor a povrch je tvrdý, ľadový, takže bude dávať pozor. Tak či onak bude treba ísť naplno."

Najväčšie favoritky sú tri

Vlhová po úspešných prvých dvoch tretinách sezóny už nemala v tréningoch príliš čo dolaďovať. Snažila sa vyjazdiť dobrý pocit, aj keď v miestnych poveternostných okolnostiach to nebolo jednoduché.

"Snažila som sa prežívať tú zimu takú, aká je. Nedá sa s tým robiť nič iné, len zvyknúť si, aj keď neviem, či sa to dá za necelé dva týždne. Inak to je dobré, v olympijskej dedine sa mi páči, ubytovanie i jedlo sú dobré, akurát to jedlo je stále dookola to isté," priznala.

Petra Vlhová, Mikaela Shiffrinová, Wendy Holdenerová a Frida Hansdotterová, to sú ašpirantky na slalomové zlato.

V druhom slede je viacero pretekárok s túžbou na prenikavý výsledok a medzi nimi aj Veronika Velez-Zuzulová.

Vďaka nej bude slalom za každých okolností dýchať do histórie, ale míľnikových okamihov očakáva slovenská verejnosť viac.