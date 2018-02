Mlynár vypadol vo štvrťfinále, dosiahol životný výsledok

Víťazom mužského šprintu sa stal Johannes Hösflot Klaebo, medzi ženami triumfovala Stina Nilssonová.

ZOH 2018 - Pjongčang:

Šprint mužov klasickou technikou - 4. štvrťfinále:

1. Oskar Svensson Švédsko 3:08,77 min 2. Emil Iversen Nórsko + 1,44 s 3. Len Valjas Kanada + 2,10 s 4. Alexandr Panžinskij OŠ z Ruska + 2,38 s 5. Peter Mlynár SR + 7,00 s 6. Sebastian Eisenlauer Nemecko + 7,45 s

Šprint žien klasickou technikou - finále:

1. Stina Nilssonová Švédsko 3:03,84 min 2. Maiken Caspersen Fallová Nórsko + 3,03 s 3. Julia Belorukovová OŠ z Ruska + 3,37 s 4. Natalia Nepriajevová OŠ z Ruska + 7,14 s 5. Hanna Falková Švédsko + 11,16 s 6. Jessica Digginsová USA + 11,23 s 31. Alena Proocházková SR skončila v kvalifikácii 53. Barbora Klementová SR skončila v kvalifikácii

Šprint mužov klasickou technikou - finále:

1. Johannes Hoesflot Klaebo Nórsko 3:05,75 min 2. Federico Pellegrino Taliansko + 1,34 s 3. Alexander Bolšunov OŠ z Ruska + 1,36 s 4. Paal Golberg Nórsko + 3,81 s 5. Oskar Svensson Švédsko + 7,73 s 6. Ristomatti Hakola Fínsko + 20,72 s 23. Peter Mlynár SR vypadol vo štvrťfinále 57. Andrej Segeč SR skončil v kvalifikácii 62. Miroslav Šulek SR skončil v kvalifikácii

PJONGČANG. Švédka bežkyňa na lyžiach Stina Nilssonová suverénne triumfovala v šprinte klasickou technikou na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Vo finále zdolala časom 3:03,84 minúty obhajkyňu zo Soči Nórku Maiken Caspersen Fallovú o 3,03 sekundy, bronz vybojovala Julia Belorukovová (OŠ z Ruska).

Slovenské reprezentantky Alena Procházková a Barbora Klementová nepostúpili z kvalifikácie.

Medzi mužmi triumfoval Nór Johannes Hösflot Klaebo, striebro získal Federico Pellegrino a bronz Aleksander Bolšunov.

Slovenský bežec na lyžiach Peter Mlynár skončil vo štvrtom štvrťfinále šprintu klasickou technikou na zimných olympijských hrách v Pjongčangu na piatom mieste a do semifinále sa neprebojoval.

Napriek tomu dosiahol už postupom z kvalifikácie medzi elitnú tridsiatku svoj najprenikavejší výsledok v kariére. Celkovo obsadil 23. miesto.

"Je to fantastický úspech, na ktorý som čakal veľmi dlho. Som nesmierne rád, že sa mi dnešné preteky takto vydarili. Veľmi mi pomohli lyže, náš servis sa dnes vyznamenal. Veľká vďaka však patrí aj všetkým, ktorí ma podporovali," uviedol Mlynár pre RTVS.

"Pre mňa je to úžasný výsledok, z ktorého sa veľmi teším. Vo štvrťfinále som trochu zaspal na štarte. Bola to moja chyba, ale potom som odstup zmazal a súperov dobehol. V zjazde som bol ešte štvrtý, ale Kanaďan Len Väljas mal viac síl a ešte ma obehol," vravel.

"Nebol som v mojom štvrťfinálovom behu posledný, takže s piatym miestom som spokojný. Bolo to veľmi náročné, som rád, že som dokázal bežať rovnocenne so súpermi. S mojím časom by som bol v poslednom štvrťfinále na postupovej pozícii, ale to je len teória, keďže každý beh je iný," dodal Mlynár.

