Dúbravka: Pred zápasom ma povzbudil každý spoluhráč, pristavil sa aj tréner

Slovenský brankár pri svojom debute vychytal šance hráčov Manchestru United.

13. feb 2018 o 12:37 SITA

NEWCASTLE. Slovenský futbalový reprezentačný brankár Martin Dúbravka má v drese Newcastlu United za sebou skvelý debut v anglickej Premier League - v nedeľu na domácej pôde čistým kontom a viacerými brilantnými zákrokmi prispel k triumfu 1:0 nad Manchestrom United v zápase 27. kola.

"Záznam nedeľňajšieho zápasu som ešte nevidel, nebolo kedy," povedal Dúbravka v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Newcastle sa ziskom troch bodov dostal zo zostupového pásma, vyšvihol sa o päť pozícií a patrí mu trinásta priečka, na konte má 28 bodov (bilancia 7-7-13).

Prekvapenie, nadšenie, zodpovednosť

Španielsky tréner Newcastlu Rafael Benítez dal 29-ročnému gólmanovi v základnej zostave prednosť pred Karlom Darlowom.

"Tréner mi nomináciu oznámil asi dve hodiny pred zápasom, keď oznamoval zostavu. Prekvapil ma. Asi nielen mňa. Pocity, keď tréner povedal moje meno? Prekvapenie. Nadšenie. Zodpovednosť. A mix toho všetkého," priznal Dúbravka.

"Spoluhráči prišli za mnou, jeden po druhom. Každý z nich mi povedal niečo povzbudivé, tréner sa ešte dvakrát či trikrát pristavil. A ja som si hovoril: 'Šanca je tu; rob to, čo vieš. Sústreď sa. Komunikuj so spoluhráčmi. Zadiriguj ich.' Tréner mi povedal, aby som ustál tlak, že to bude veľmi dôležité," skonštatoval Dúbravka.

V otváracej jedenástke Manchestru United nechýbali Alexis Sánchez, Romelu Lukaku či Paul Pogba.

"Každý vie, kto a čo je Manchester United, o každom hráčovi sa popísalo toľko, že čítaním by som strávil hodiny. Obraz o nich som mal, dôležité bolo, aby som sa sústredil na svoj výkon. A aby som poslúchol trénera, ktorý mužstvu stanovil cieľ - doma sme chceli vyhrať," uviedol niekdajší brankár Liberca, dánskeho Esbjergu a rodnej Žiliny.

Dúbravka: Po zápase sa spustila lavína

Dúbravka sa vyznamenal predovšetkým v 35. minúte, keď zneškodnil nájazd Anthonyho Martiala. V druhom polčase mu pri príležitostiach zverencov Josého Mourinha pomohli aj spoluhráči, v poslednej minúte zneškodnil príležitosť Michaela Carricka.

"Brankár sa musí chytiť - dôležité je, aby sa dostal do zápasu. Pre mňa to boli dve - tri rozohrávky v prvých piatich minútach, získal som vnútornú pohodu. Zakričal som si s obrancami, zladili sme sa, naskočili sme na rovnakú dĺžku. Potom prišiel zákrok nohou proti Martialovi a to som už 'žil' zápas," povedal kmeňový hráč Sparty Praha.

“ Primárne musím mať nohy na zemi, je to len prvý zápas. Ešte ich bude dosť a ja by som veľmi rád po tom prvom polroku ostal v Anglicku aj potom. „ Martin Dúbravka

Na margo ostatných hodín pre web SFZ doplnil: "Od nedele večera sa spustila lavína - telefón mi pípal, zvonil. V pondelok som ho na nejaký čas musel odložiť, potom aj vypnúť. Písali mi desiatky ľudí, bolo to úžasné, ale aj hektické a vyčerpávajúce. Všetkým však ďakujem. Je to úžasné, ďakujem, ďakujem."

"No je to prvý zápas; som šťastný, že víťazný, ale primárne ja musím mať nohy na zemi, je to len prvý zápas. Ešte ich bude dosť a ja by som veľmi rád po tom prvom polroku ostal v Anglicku aj potom. Znamená to, že musím byť dobrý celý čas. Na nejaké veľké hodnotenia ešte bude priestor, dávať vysoké známky po jednom stretnutí by nebolo správne a ani objektívne," priznal.

V Premier League chytal iba on a Mucha

Dúbravka do tímu tohto nováčika Premier League 2017/2018 zamieril 31. januára, teda v posledný deň zimného prestupového obdobia na Britských ostrovoch z AC Sparta Praha na hosťovanie do konca sezóny s možnosťou opcie na trvalý prestup.

Portál eurofotbal.cz s odvolaním sa na Newcastle Chronicle informuje, že ak United uplatnia opciu na Dúbravkov prestup, Sparta získa necelé štyri milióny libier.

Deväťnásobný slovenský reprezentant Dúbravka sa stal šestnástym Slovákom s aspoň jedným štartom v Premier League.

Je tretí slovenský brankár v klube z Premier League po Jánovi Muchovi mladšom (pôsobil v FC Everton v rokoch 2010 - 2013) a Dušanovi Kuciakovi (Hull City, 2016 - 2017).

Kuciak za Hull v Premier League nikdy nenastúpil, predstavil sa len v jednom zápase Ligového pohára.