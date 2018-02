Teóriu postavil na hlavu a stal sa najmladším víťazom

Johannes Hösflot Klaebo sa stal najmladším olympijským víťazom v behu na lyžiach.

13. feb 2018 o 15:46 Miloslav Šebela

PJONGČANG, BRATISLAVA. Má tvár popovej hviezdy Justina Biebera, fešáčik a na súťažiach nosí zásadne ružové okuliare.

Fanúšikov necháva nazrieť do svojho života cez videá, ktoré zverejňuje na youtube. Rád sa fotí, je aktívny na sociálnych sieťach. Nie je prehnane vážny a je vášnivým futbalistom.

V mladosti chcel byť ako Cristiano Ronaldo. Dnes patrí medzi lídrov tímu Astor 2. Len akurát hrá šiestu nórsku ligu.

Johannes Hösflot Klaebo sa však v Pjongčangu stal najmladším olympijským víťazom v behu na lyžiach.

Techniku postavil na hlavu

Pri utorňajšom triumfe v šprinte mal len 21 rokov a 114 dní. Doteraz patril rekord švédskej legende Gundemu Svanovi, ktorý mal o rok viac.

V šprinte vyhral s výrazným náskokom a v druhej polovici nebolo pochýb o tom, že si ide po zlato.

„Je najlepším šprintérom sveta. Nemám slov na to, aby som opísal, aký je dobrý. Sám pozdvihol techniku na úplne inú úroveň,“ opisoval pre nórsku televíziu NRK tréner Fredrik Aukland.

Za pár týždňov sa z neho stala obrovská hviezda. V Nórsku ho všetci obdivujú.

„Gratulujem, Johannes, k zaslúženému zlatu. Si fantastický,“ blahoželal mu aj dvojnásobný olympijský víťaz Petter Northug.

Klaebo je zjav. Zbiera víťazstvá ako na bežiacom páse. Kraľuje dlhším behom aj šprintom. Vyhráva voľnou technikou aj klasicky. V tejto sezóne štartoval v šiestich šprintoch a nevyhral len jediný raz. Aj vtedy bol tesne druhý. Medzi seniormi je to pritom len jeho druhá sezóna.

„Nedvíhaj nohy tak vysoko,“ upozorňujú tréneri takmer vždy svojich zverencov. Technika je dôležitá a lyžiari aj do kopca vždy robia len drobné kroky, päty nedvíhajú vysoko a snažia sa kĺzať.

Klaebo celú teóriu behu postavil na hlavu. Kolená aj nohy dvíha oveľa vyššie. Z diaľky sa skôr zdá, akoby bežal. Ale nie na lyžiach.

Klaebo: Nebolo to hladké

Možno sa štýl, ktorým víťazí, o pár rokov stane štandardom. Zatiaľ ho však nik nenapodobňuje. A treba dodať, že uteká len v stúpaniach.

„Keď som to prvý raz videl, nechápal som. Vravel som si, že to nie je možné,“ spomína reprezentačný tréner Nórov Arild Monsen pre denník Expressen.

Keď Klaebo vo finále v najdlhšom kopci zaútočil, v priebehu pár sekúnd získal 15-metrový náskok. Nik zo súperov mu nestačil. Pred cieľom si už užíval ovácie.

„Bolo to dosť divoké. Nepovedal by som však, že to bolo hladké víťazstvo. Teraz zo mňa opadla nervozita a môžem si to vychutnať,“ vravel Klaebo pre Eurosport.

Jeho prvý štart na olympiáde - v skiatlone - mu nevyšiel podľa predstáv. Skončil na 10. mieste, čo je jeho najhorší výsledok v sezóne. Už v skiatlone patril medzi veľkých favoritov. V šprinte však už nezaváhal.

Na olympiáde by ho mali čakať ešte minimálne tri ďalšie štarty. Klaebo je favoritom v tímšprinte a rovnako sú na tom Nóri aj v bežeckej štafete. Tu by mal pridať ďalšie zlaté medaily. Veľké šance má aj na 15 km voľne. Otázny je jeho štart na 50 km klasicky.