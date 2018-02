Vypadnú Slováci už v osemfinále alebo získajú senzačnú medailu? Hlasujte (anketa)

Slovenskí hokejisti odohrajú na turnaji minimálne štyri stretnutia.

13. feb 2018 o 16:02 SME.sk

BRATISLAVA, PJONGČANG. Olympijský hokejový šampión? Môže ním byť pokojne aj tím, ktorý v základnej skupine nezíska ani bod. Úvodné tri duely na olympiáde nemusia znamenať prakticky nič. Najdôležitejšie stretnutia čakajú mužstvá až vo vyraďovacej fáze.

Anketa:

Ako dopadnú slovenskí hokejisti na olympiáde? Vypadnú v osemfinále 1166 Vypadnú vo štvrťfinále 431 Postúpia do semifinále 210 Získajú medailu 902 Hlasovalo: 2709

Anketa už bola ukončená.

Už v stredu 14. februára o 13:10 nášho času sa odohrajú prvé hokejové duely mužov. A pocta hrať v jednom z dvoch otváracích duelov sa dostala aj Slovákom. Na úvod ich však čaká súper, ktorého odborníci považujú za najväčšieho favorita hier - Olympijskí športovci z Ruska.

Slovenskí hokejisti v základnej B-skupine odohrajú neskôr ešte dva zápasy - v piatok o 4:10 nášho času si zmerajú sily s Američanmi a v sobotu o 13:10 sa pokúsia zdolať hráčov Slovinska.

A nasledovať už budú stretnutia vo vyraďovacej fáze. Do nej má istý postup všetkých dvanásť tímov, pričom víťazi skupín A, B a C spolu s najlepším tímom na druhej pozícii sa kvalifikujú priamo do štvrťfinále. Zvyšné tímy sa stretnú v tzv. kvalifikačnom kole.

Ako sa bude Slovákom na turnaji dariť? Skončí sa ich púť už po štyroch dueloch alebo si vybojujú senzačnú medailu? Hlasujte v ankete denníka SME.