Japonský snoubordista mal ťažký pád, previezli ho do nemocnice

Už svoje tretie olympijské zlato na U-rampe získal Shaun White.

14. feb 2018 o 4:27 (aktualizované 14. feb 2018 o 5:30) TASR

PJONGČANG. O hrozivý moment sa v stredajšom finále U-rampy postaral šestnásťročný japonský snoubordista Juto Tocuka.

Najmladší účastník finálovej dvanástky mal počas druhej jazdy ťažký pád, po ktorom ho museli previezť na pojazdných nosidlách do nemocnice.

Tocuka škaredo spadol hneď pri svojom úvodnom prvku. Po páde si dokázal na chvíľu sadnúť, o chvíľu prišli k nemu záchranári a previezli ho do nemocnice. Jeho finálové vystúpenie sa tak skončilo predčasne.

Detaily o jeho zdravotnom stave nie sú zatiaľ známe.

Zlatú medailu získal Američan Shaun White, pre ktorého to bol už tretí najcennejší kov z olympiády - po Turíne 2006 a Vancouveri 2010.

Zapísal sa tým do dejín, pretože žiadny iný snoubordista dosiaľ nič podobné nedokázal. Pre USA to bola jubilejná 100. zlatá medaila v histórii ZOH.

"Čakanie na záverečnú známku bolo ťažké aj pekné zároveň. Vedel som, že mám za sebou veľmi dobrú jazdu, za ktorú som sa nemusel hanbiť a mohol odísť so vztýčenou hlavou, no keď som sa dozvedel výsledok, dostalo ma to. Opantal ma nával šťastia," povedal Shaun White po zisku zlata pre Olympijský informačný servis.

Druhý skončil Japonec Ajumu Hirano, tretí Austrálčan Scotty James.

Obhajca zlata zo Soči 2014 Jurij Podladčikov zo Švajčiarska v Pjongčangu neštartoval, keďže sa zranil tesne pred odchodom na ZOH.

Tocukov pád vyzerá naozaj desivo.

ZOH 2018 - Pjongčang:

Snoubording - finále mužov na U-rampe: