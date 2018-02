Chára pečatil víťazstvo svojho tímu, dal gól do prázdnej bránky

Jaroslav Halák čelil až 51 súperovým strelám súpera, dostal štyri góly.

14. feb 2018 o 4:51 (aktualizované 14. feb 2018 o 7:27) TASR a SITA

Zdeno Chára (vpravo) pečatil víťazstvo svojho tímu do prázdnej bránky.(Zdroj: SITA/AP)

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára prispel v noci na stredu v zámorskej NHL svojím gólom k víťazstvu Bostonu 5:2 nad Calgary.

Kapitán Bruins spečatil v 57. minúte do prázdnej bránky triumf domáceho tímu, bol to pre neho šiesty presný zásah v sezóne. Jeho krajan Marek Hrivík sa nezmestil do zostavy Flames.

V ďalšom stretnutí Detroit so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zdolal doma Anaheim tesne 2:1.

Kings z Los Angeles v zostave s Mariánom Gáboríkom neuspeli na ľade Caroliny, kde prehrali 3:7. Hetrikom sa na suverénnej výhre Hurricanes podieľal obranca Justin Faulk.

Halák víťazstvo nevychytal

Ani 47 úspešných zákrokov Jaroslava Haláka nestačilo New Yorku Islanders na víťazstvo, Islanders podľahli Columbusu 1:4.

"Myslím si, že dnes chceli uspieť viac než my a zaslúžili si zvíťaziť," poznamenal slovenský brankár. Na Haláka letelo spolu 51 striel.

Už tretíkrát v sezóne sa stalo, že hráči Islanders nechali súpera vystreliť na bránku aspoň 50-krát. Bratislavského rodáka v utorok prekonali Oliver Bjorkstrand, Pierre-Luc Dubois, Brandon Dubinsky a Cam Atkinson, obranca Zach Werenski nazbieral tri asistencie.

"Každý bod je pre nás ohromne dôležitý. Je pekné získať dva a súperovi nepustiť ani jeden. Na postup do play-off bude záležať na každom bode, obzvlášť v našej vyrovnanej divízii," povedal Werenski.

Posledný zápas Gáboríka za Los Angeles

Slovenský útočník Marián Gáborík odohral svoj posledný zápas za Los Angeles Kings pred výmenou do Ottawy. Carolina v ňom zdolala Los Angeles 7:3.

Kapitán Caroliny, obranca Justin Faulk strelil tri góly a zaznamenal svoj prvý hetrik v NHL. "Nikdy som nad hetrikom nejako seriózne nerozmýšľal, momentálne sa však cítim skvele. Dnešok bol náš deň," poznamenal Faulk.

Kings z LA prehrali druhé meranie síl po sebe. "Som naozaj sklamaný. Dva tímy bojujú o miesto v play off, a jeden z nich je mimo. Carolina ukázala chuť zvíťaziť a my nie. Je to tak jednoduché," vyjadril sa kouč Kings John Stevens.



Detroit s Tomášom Tatarom v zostave triumfoval nad Anaheimom 2:1. Za Red Wings skórovali Dylan Larkin a Frans Nielsen, jediný zásah Ducks strelil Adam Henrique.

Brankár Detroitu Jimmy Howard zneškodnil 32 striel hráčov Anaheimu.

NHL 2017/2018 - streda:

Boston - Calgary 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Góly: 1. Riley Nash (Backes, Grzelczyk), 37. Riley Nash (Schaller, McAvoy), 42. Bergeron (Krug), 50. Bergeron (Marchand, Backes), 57. CHÁRA - 3. S. Bennett (Hathaway), 10. J. Gaudreau (Stajan, Giordano)

/Zdeno Chára (Boston) odohral 21:49 min, 1+0, +1, 2 trestné minúty, 2 strely, 1 hit/

Buffalo - Tampa Bay 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Góly: 7. Baptiste (Girgensons), 22. S. Reinhart (R. O'Reilly, Rodrigues), 36. S. Wilson (C. Nelson, Antipin), 44. R. O'Reilly (Okposo, Ristolainen), 60. S. Reinhart (R. O'Reilly) - 14. Gourde (Kučerov, Hedman), 34. Namestnikov, 52. R. Callahan (Sergačov, Point)

Carolina - Los Angeles 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)

Góly: 7. Slavin (J. Staal, Pesce), 9. Faulk (Williams, V. Rask), 18. Faulk (Aho, Teräväinen), 22. Faulk (Aho, Teräväinen), 28. Skinner (V. Rask, Williams), 55. Skinner (Di Giuseppe), 57. Aho (Teräväinen) - 32. Kopitar (Muzzin, Toffoli), 38. Toffoli (Pearson, Kopitar), 47. Mitchell (Clifford, Doughty)

/Marián Gáborík (Los Angeles) 13:34 min, 0+0, 1 hit/

New York Islanders - Columbus 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Góly: 18. Tavares (A. Lee, Josh Bailey) - 27. O. Bjorkstrand (Werenski, Dubois), 40. Dubois (Werenski, O. Bjorkstrand), 47. Dubinsky (Jenner, J. Anderson), 47. Atkinson (Panarin, Werenski)

/Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý zápas, 47/51, úspešnosť 92.2%/

Philadelphia - New Jersey 4:5 po sam. nájazdoch (1:0, 3:3, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 2. Konecny (C. Giroux, Gostisbehere), 25. Laughton (M. Raffl, MacDonald), 31. Gudas (Filppula, Weise), 36. C. Giroux (J. Voráček, Gostisbehere) - 25. Hall (Vatanen), 34. J. Moore (Zajac, Bratt), 37. Hischier (Bratt), 59. Hall (Hischier, Zajac), rozhodujúci sam. nájazd Stafford

Pittsburgh - Ottawa 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Góly: 5. Guentzel (Justin Schultz, Malkin), 26. Guentzel (P. Kessel, Letang), 31. Malkin (Hagelin, Justin Schultz), 32. Aston-Reese (Crosby, Sheary), 51. Letang (Dumoulin, Crosby), 59. Aston-Reese (Dumoulin, Crosby) - 25. Brassard (Mark Stone, Borowiecki), 38. C. White (McCormick, Pyatt), 55. Duchene (Hoffman, E. Karlsson)

Detroit - Anaheim 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 14. D. Larkin, 36. F. Nielsen (Mantha, Green) - 57. Henrique (Bieksa, Rakell)

/Tomáš Tatar (Detroit) 12:41 min, 0+0, 1 strela/

Minnesota - New York Rangers 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Góly: 4. E. Staal, 5. Parise, 7. M. Foligno (Winnik, Eriksson Ek) - 9. Gilmour (DeAngelo, K. Hayes), 32. K. Hayes (Grabner, Pionk)

Nashville - St. Louis 4:3 po predĺžení (0:1, 0:2, 3:0 - 1:0)

Góly: 50. Järnkrok (Ekholm, P.K. Subban), 55. Watson (Ellis, Sissons), 56. Watson (C. Smith, Josi), 62. F. Forsberg - 16. Bouwmeester (Berglund, B. Schenn), 24. A. Steen (Stastny, Tarasenko), 29. Schwartz (A. Steen, Tarasenko)

Winnipeg - Washington 4:3 po predĺžení (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)

Góly: 15. Scheifele (Byfuglien, Perreault), 52. Little (Roslovic, Byfuglien), 60. Scheifele (Wheeler, Perreault), 63. T. Myers (Scheifele) - 20. Bäckström (Ovečkin, T. Wilson), 32. Burakovsky (Eller, Chiasson), 48. Carlson (Kuznecov, Connolly)

Vegas - Chicago 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Góly: 6. Carpenter (Bellemare, Engelland), 42. Hunt (Perron, C. Miller), 44. R. Smith (W. Karlsson, Schmidt), 45. Perron (Neal), 59. Nosek - 3. Wingels (Gustafsson, DeBrincat), 27. DeBrincat (Sharp, Hartman)

/Tomáš Jurčo (Chicago) 10:48 min, 0+0/

San Jose - Arizona 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 10. Bödker (Braun, Vlasic) - 8. Connauton (Cousins, Richardson), 30. Goligoski (Rieder, Fischer)