Slalomárky sa nedočkali. Mohli nás pustiť, tvrdí Vlhovej tréner

Keby zrušili štvrtkový obrovský slalom, už to bude vážne, hovorí Matej Gemza.

14. feb 2018 o 5:32 (aktualizované 14. feb 2018 o 11:53) Juraj Berzedi

PJONGČANG. Fanúšikovia prichádzali do centra zjazdového lyžovania Jangpchjong už s hodinovým predstihom. Medzi divákmi nechýbali ani slovenské zástavy.

Na tribúne netrpezlivo čakali, kedy sa slalomom prvého kola na olympiáde v Pjongčangu spustia Petra Vlhová a Veronika Velez-Zuzulová.

Rozhodcovská jury ich napínala. Najskôr preteky posunula o hodinu neskôr oproti plánovanému štartu. Onedlho začiatok vrátila o pol hodinu skôr, potom ho zasa posunula.

Napokon preteky zrušili a presunuli na piatok. Presné časy ešte musia potvrdiť organizátori.

Zuzulovci sa držali v teple

Pre slovenské lyžiarky je to veľká smola, keďže stratia výhodné štartové čísla. Petra Vlhová mala vyštartovať s jednotkou a Veronika Velez-Zuzulová s deviatkou. Pri nových pretekoch sa budú čísla žrebovať nanovo.

„Mrzí nás to, keďže mala jednotku. Mala to byť naša výhoda. Petra to však berie úplne v pohode, je vyrovnaná,“ načrtol Matej Gemza, asistent Vlhovej trénera Livia Magoniho.

„Bol silný vietor a preteky by boli neregulárne. Všetko ostatné je v poriadku. Musíme čakať a držať sa v teple,“ vravel tréner Timotej Zuzula.