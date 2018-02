Slovenskí fanúšikovia prídu o jeden hokejový zápas. Obetujú aj druhý?

Vlani som tu vo februári párkrát lyžoval a vždy bolo výborné počasie, tvrdí slovenský fanúšik.

14. feb 2018 o 5:41 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Keď sa diváci dozvedeli, že ženský slalom v Pjongčangu zrušili, boli sklamaní. Bavili sa aspoň na tribúne, kde sedeli dve skupiny približne päťdesiatich severokórejských fanúšikov.

Každá skupinka mala rovnaké oblečenie a dokonale zladené pohyby. Mávali vlajkami a spievali. Ostatní diváci si ich fotografovali a nakrúcali.

Zaskočený z vírusu i počasia

„Mrzí ma, že neuvidím slalom. V piatok mám kúpené lístky na hokejový zápas Slovákov s Američanmi,“ hovorí muž so slovenskou zástavou.

Už tretí rok býva v Soule, kde pracuje v Medzinárodnom vakcínovom inštitúte.

„Vyvíjame vakcíny proti cholere i týfusu pre tretí svet,“ prezrádza Viliam Pavliak z Dudiniec.

Z norovírusu, ktorý sa rozmohol na olympiáde, je prekvapený. „Bolo to nečakané, že hneď na začiatku hier vymenili všetkých vojakov.“

Takisto ho zaskočilo mrazivé počasie, ktoré v posledných dňoch panovalo v Pjongčangu.

„Vlani som tu vo februári lyžoval a vždy bolo výborné počasie. Teraz je tu naozaj dosť veľká zima,“ hovorí.

Programová kolízia Slovákov

Na preteky najlepších slovenských slalomárok sa tešila aj päťčlenná partia z Banskej Bystrice.

„V utorok sme prileteli do Kórey a ostávame tu osem dní. Chceli sme vidieť všetky tri hokejové zápasy Slovákov v skupine, ale teraz máme už druhú trhlinu,“ rozprávajú.

„Hokej so Slovincami obetujeme ženskému biatlonu. Teraz možno zrušíme aj hokej s Američanmi, keď pôjdu v tom čase naše slalomárky. Je to dilema,“ dodávajú.

Z prerušenia slalomovej súťaže nemal radosť ani prezident Andrej Kiska, ktorý sa na tieto preteky obzvlášť tešil.

„Je lepšie, že to zrušili, keďže naše dievčatá sú veľmi dobré, a keby zafúkalo proti nim, nikto by sa netešil. Sme smutní, že to neuvidíme naživo, keďže po hokejovom zápase s Ruskom odlietame na Slovensko,“ uviedol Kiska.