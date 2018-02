Pre klub je nesmierne dôležitý. Pekarík predĺžil zmluvu s Herthou Berlín

Tridsaťjedenročný pravý obranca je súčasťou kádra Herthy od roku 2012, už bol aj kapitán.

14. feb 2018 o 12:53 SITA

BERLÍN. Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík a nemecký klub Hertha Berlín sa dohodli na predĺžení vzájomnej spolupráce. Infofmuje o tom klubový web.

Hertha neuviedla dĺžku trvania nového kontraktu, podľa webu transfermarkt.de by malo ísť o zmluvu do roku 2020. Tá doterajšia platila do konca tejto sezóny.

Nesmierne dôležitý

Tridsaťjedenročný pravý obranca je súčasťou kádra Herthy od roku 2012, príležitostne nosí kapitánsku pásku.

"Peter je pre Herthu nesmierne dôležitý hráč. Stal sa z neho 'Pán Spoľahlivý' - pre jeho konzistentné výkony. So svojimi skúsenosťami je vzorom pre mladších hráčov.

Sme veľmi radi, že s klubom spojil svoju budúcnosť," povedal športový riaditeľ berlínskeho klubu Michael Preetz.

Herthu má v srdci

Žilinský rodák, pevná súčasť zadných radov slovenskej reprezentácie, prišiel do Berlína z VfL Wolfsburg, v minulosti pôsobil aj v tureckom Kayserispore, Dubnici nad Váhom a v rodnom meste v MŠK.

V drese Herthy má na konte 146 zápasov a dva góly.

"Herthu mám v srdci a v podstate je súčasťou mojej rodiny. V ostatných rokoch klub napreduje; o to je pre mňa cennejšie, že som bol jeho súčasťou.

Teším sa na nové výzvy, naďalej budem odvádzať maximum. Všetci sme na ceste a spoločne chceme uspieť," skonštatoval Pekarík.