Problém bude, ak by slalom nebol ani v piatok

Medzinárodný olympijský výbor verí, že všetky súťaže sa v Pjongčangu uskutočnia.

14. feb 2018 o 14:32 Miloslav Šebela, Marián Šimo

PJONGČANG, BRATISLAVA. Bol to uragán a odniesol všetko, čo nebolo pripevnené. Dejisko olympiády sužuje od začiatku hier silný vietor. V stredu dosiahol vyše 70 km/h. Ľudia sa museli držať zábradlí, aby ich vietor nezrazil na zem.

Organizátori presunuli ženský slalom (pôjde sa v piatok od 2.00 SEČ) i biatlonové vytrvalostné preteky žien (štvrtok o 9.15 SEČ).

V stredu na niekoľko hodín uzavreli olympijský park pre fanúšikov.

Nepriaznivé počasie pri zimných športoch nie je výnimočné. Pre vietor, mráz či málo snehu sa pravidelne prekladajú podujatia alpských lyžiarov.

Počasie spôsobuje najčastejšie problémy na zimných olympijských hrách v Ázii, ale jedinú preň nedokončenú súťaž eviduje história v Alpách - na ZOH v St. Moritzi 1928, ktoré boli v poradí druhé.

Poslednú disciplínu programu, rýchlokorčuliarsku súťaž na 10 000 m, ktorej v záverečný deň Hier predchádzal 18-hodinový dážď, napokon nedokončili – odplával ľad...

Olympijské hry v Pjongčangu majú výhodu, že zatiaľ je súťaže kam posúvať.

V žiadnom športe zatiaľ nie je situácia kritická, hoci najhoršie to vyzerá v alpskom lyžovaní. Zo štyroch plánovaných súťaží sa za päť dní uskutočnila jedna. Zjazdárom tak ostáva ešte desať súťaží. Majú na to jedenásť dní.

Medzinárodný olympijský výbor je optimistický a verí, že všetky súťaže sa uskutočnia.

„Lyžiarska federácia je na podobné problémy zvyknutá, či už je to vietor, málo snehu alebo veľa snehu. Ak by takýto vietor fúkal ďalších pätnásť dní, tak by to bol problém, ale zatiaľ je všetko v poriadku,“ cituje hovorcu MOV Marka Adamsa web insidethegames.

Aj tréner Petry Vlhovej vraví, že zatiaľ sa dá všetko stihnúť. "Ak sa slalom neuskutoční ani v piatok, potom môže nastať veľký problém, aby sa vôbec odjazdil,“ vravel Livio Magoni.

Lyžiarom stačí šesť dní

Výhodou Pjongčangu je to, že má dve zjazdovky. Za jeden deň sa tak môžu uskutočniť až dve súťaže. Teoreticky sa tak zvyšných desať disciplín môže stihnúť za šesť dní. Jeden deň navyše je potrebný na tímovú súťaž.

MOV zatiaľ nechce špekulovať o tom, čo by sa stalo, keby vietor komplikoval súťaže aj v ďalších dňoch.

„Predpoveď na štvrtok a piatok vyzerá veľmi sľubne. Zatiaľ to vyzerá na slnečné počasie a len slabý vietor,“ vraví športový riaditeľ Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Atle Skaardal.

Väčšina slalomárok uznala, že vietor by narušil priebeh pretekov.

„Tieto podmienky by nezaručili férovú súťaž pre všetkých. Podobné presuny súťaží patria k outdoorovým športom. Budeme sledovať situáciu deň po dni. Stále sa teším na to, kedy budem môcť vyštartovať na trať,“ uviedla pre AP najväčšia favoritka slalomu Mikaela Shiffrinová.