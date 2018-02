Za manipuláciu s výsledkom hrozia hráčom tresty odňatia slobody

Medzi 41 obvinenými je 36 hráčov Realu Zaragoza a Levante UD.

14. feb 2018 o 16:52 SITA

MADRID. Španielski prokurátori žiadajú dvojročné tresty odňatia slobody a šesťročný dištanc od futbalu pre 36 hráčov pre manipuláciu s výsledkom v zápase La ligy medzi Levante UD a Realom Zaragoza z mája 2011.

Podľa prokuratúry Zaragoza zaplatila 965-tisíc eur hráčom Levante, aby prehrali zápas. Víťazstvo Zaragozy 2:1 umožnilo tímu na konci sezóny 2010/2011 vyhnúť sa zostupu z ligy.

Hráči vinu odmietajú

Medzi 41 obvinenými, vrátane bývalých klubových funkcionárov, sú aj bývalí hráči ako Ander Herrera (momentálne Manchester United), Vicente Iborra (Leicester City), Felipe Caicedo (Lazio Rím), Christian Stuani (Girona), Nicolás Bertolo (Banfield), kapitán Atlética Madrid Gabi či kapitán River Plate Leonardo Ponzio.

Dovedna je obvinených 36 hráčov, po 18 z oboch tímov. Aj v prípade, ak by ich uznal súd vinnými, by s najväčšou pravdepodobnosťou nešli do väzenia - tresty nižšie ako dva roky pri prvom previnení sa v Španielsku väčšinou rekvalifikujú na podmienečné.

Prokurátori uviedli, že peniaze, ktoré údajne dostalo Levante, boli rozdelené medzi hráčov tímu. Všetci hráči oboch tímov si boli podľa nich vedomí manipulovania s výsledkom. Vinu odmietajú.

Opätovne otvorili prípad

Žalobcovia tvrdia, že na základe analýz daňových hlásení a bankových transakcií z tých čias disponujú dôkazmi, že peniaze boli doručené hráčom Levante.

Prezident španielskej ligy Javier Tebas odsúdil prípad v roku 2013, keď mu o podozreniach porozprával iný - klubový prezident. Tebas a viacero hráčov bolo v minulých rokoch vypočúvaných úradmi.

Španielsky sudca opätovne otvoril prípad manipulovania výsledku spomenutého zápasu.

Súd vo Valencii rozhodol, že prípad je pripravený na súdne konanie, keď v januári vyhovel žiadosti štátnych žalobcov znova ho otvoriť po tom, ako bol uložený na súde nižšej inštancie.