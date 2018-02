Podceňovaný tím zdolal ruské hviezdy. Ukázali sme charakter, tvrdí Ramsay

Patril medzi najlepších slovenských hokejistov. Je to perfektný pocit vyhrať nad Rusmi, hovorí Martin Bakoš.

14. feb 2018 o 17:25 Juraj Berzedi

Slovenský súboj Hamšík vs. Škriniar len za 155€ >>

PJONGČANG. Ruské zástavy pred zápasom jednoznačne prevyšovali slovenské. Rovnaké to bolo aj v hľadisku štadióna v Kangnungu.

A aj na ľade zo začiatku tím Olympijských športovcov z Ruska absolútne dominoval a mohol vyhrávať oveľa viac ako o dva góly. Slováci však ukázali veľký charakter a bojovnosť.

Prečítajte si tiež: Slovenskí hokejisti vyhrali úvodný zápas na olympiáde, otočili zápas s Rusmi

Nevzdali sa, do konca tretiny vyrovnali a napokon najväčšieho favorita na zlaté medaily šokujúco zdolali 3:2.

Partia hráčov zložená z českej a slovenskej najvyššej hokejovej súťaže dokázala niečo, čo pred zápasom očakával málokto.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Konrád nad striedaním neuvažoval

Slováci mali pritom katastrofálny úvod, keď už v piatej minúte prehrávali 0:2.

„Bol to ťažký štart. Chceli sme, čo najdlhšie nedostať gól, čo sa nepodarilo. Oba góly boli tečované. To, že by som po nich vystriedal, mi ani nenapadlo,“ hovorí slovenský brankár Branislav Konrád.

Vo zvyšnom priebehu zápasu patril k najlepším slovenským hráčom.

„Celý deň som sa cítil výborne. Oba góly boli trochu nešťastné, ale viem uznať, kedy za ne môžem. Je dobre, že ďalší tečovaný puk mi ostal pod betónom a neprešiel do bránky,“ dodal.

Slováci mali pri prvom góle aj smolu, keď sa puk odrazil do bránky od výstroja obrancu Petra Čerešňáka. „Dal som dnes dva góly,“ vravel po zápase s úsmevom.

„Keď zblokujete toľko striel, niekedy padne aj takýto vlastenec. Ďalších minimálne päť striel však Čerešňák chytil,“ reagoval Konrád.

Bakoša prebudil tvrdý hit