Som šťastný. Rusov nezdolávame každý deň, tvrdí Ölvecký

Najskôr sme neboli hlavami v zápase. Rusi boli všade a vyzeralo to s nami zle, hovorí Ölvecký.

14. feb 2018 o 17:41 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Bol to možno najdôležitejší moment zápasu. Dovtedy sa slovenskí hokejisti trápili, nedokázali si poriadne prihrať a len s ťažkosťami sa dostávali do útočného pásma.

Všetko zmenila sedemnásta minúta, v ktorej Dominik Graňák poslal puk pomocou mantinelu na nabiehajúceho Petra Ölveckého. Ten najskôr naznačil prihrávku, a potom rýchlou strelou švihom pomedzi betóny Košečkina znížil na 1:2.

Strela namiesto prihrávky

„Videl som, že mi tam nabieha aj druhý hráč. Uvažoval som najskôr, že mu nahrám, ale potom som sa rozhodol vystreliť. Aj brankár akoby sa už mierne presúval a nechal tam trochu miesta,“ opisuje 32-ročný útočník.

Jeho gólom sa z dovtedy jasného zápasu začala stávať dráma. Slováci ju zvládli a dosiahli nečakané víťazstvo nad silným Ruskom.

„Som veľmi šťastný, Rusov nezdolávame každý deň. Je to dôležitý vstup do turnaja, ale stále to bol len prvý zápas,“ krotí emócie Ölvecký.

Neboli hlavami v zápase

Víťazstvo, ktorému pred zápasom veril málokto, môže slovenský tím výrazne povzbudiť.

„Je to obrovský úspech. Rusi majú jeden z najlepších tímov na turnaji a o to je ten pocit krajší. Pre našich mladých hráčov to bude veľké povzbudenie,“ súhlasí Ölvecký.

To, že Slováci v úvodne ruským hokejistom nestačili korčuliarsky ani fyzicky, môže byť podľa neho tým, že niektorí hráči vypadli dlhšie zo zápasového rytmu.

„V prvých desiatich minútach sme neboli hlavami v zápase. Rusi boli všade a vyzeralo to s nami zle. Po dvoch góloch sme začali veriť, že sa s nimi dá hrať,“ reaguje Ölvecký.

„Napokon bol z toho výborný zápas. Hádzali sme sa do striel, výborne zachytal Konrád a v každej tretine sme sa zlepšovali.“