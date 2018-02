Slovenské basketbalistky v dramatickom zápase zdolali Bosnu a Hercegovinu

Hlasy po zápase:

Peter Kováčik, tréner SR: "Myslím si, že sme videli úžasný zápas. Mám odkoučovaných mnoho zápasov, ale nikdy som nezažil trojnásobné predĺženie. Som rád, že sme to zvládli. Súper bol veľmi kvalitný, ale ja som bol presvedčený o tom, že sme o trochu viac chceli vyhrať. V priebehu oboch februárových zápasoch ukázali hráčky neuveriteľnú psychickú a vôľovú stabilitu. Chcem sa im touto cestou poďakovať, ako aj ľuďom z Ružomberka a okolia, vytvorili nám vynikajúce prostredie. Asi sme v basketbale nastúpili dobrú cestu - víťaznú. Splnil sa mi tiež môj basketbalový sen, dostali sme sa totiž do situácie, keď môžeme z prvého miesta postúpiť na ME."

Angelika Slamová, hráčka SR: "Bol to veľmi náročný zápas, ale ja som rada, že sme ho zvládli. Celkovo to bolo fyzicky a psychicky náročné stretnutie. Bolo to napokon o tom, kto dá viac bodov. V obrane sme počas zápasu neubránili kľúčové hráčky, toto musíme do záverečnej časti kvalifikácie zlepšiť. Zápas nám dodal motiváciu a silu, aby sme pokračovali a bojovali o postup na majstrovstvá Európy. Táto výhra patrí aj fanúšikom, ktorí nás prišli povzbudiť."

Goran Lojo, tréner BaH: "Chcel by som pogratulovať domácemu tímu k víťazstvu. Extrémne dobrý zápas, pred zápasom si prečítal komentár pána trénera Kováčika, ktorý povedal, že nesmie jeho tím dostať viac ako 70 bodov. Ja som však svojim hráčkam povedal, že toľko bodov môžeme dať. Nakoniec to skončilo 100:95. Síce sme prehrali, ale ja som šťastný. S takouto hrou, akú sme predviedli na Slovensku, nás nik nemôže v Sarajeve zdolať. Som si istý, že vyhráme ďalšie dva zápasy a postúpime na majstrovstvá Európy."