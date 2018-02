Nórsko má konečne olympijské zlato aj v zjazde, postaral sa oň Svindal

Dvoch Nórov na stupni víťazov doplnil Švajčiar.

15. feb 2018 o 5:41 TASR

ZOH 2018 - Pjongčang:

Zjazd mužov - konečné poradie:

1. Aksel Lund Svindal Nórsko 1:40,25 min 2. Kjetil Jansrud Nórsko + 0,12 s 3. Beat Feuz Švajčiarsko + 0,18 s 4. Dominik Paris Taliansko + 0,54 s 5. Thomas Dressen Nemecko + 0,78 s 6. Peter Fill Taliansko + 0,83 s 7. Vincent Kriechmayr Rakúsko + 0,94 s 8. Brice Roger Francúzsko + 1,14 s 9. Matthias Mayer Rakúsko + 1,21 s 10. Andreas Sander Nemecko + 1,37 s

PJONGČANG. Nórsky lyžiar Aksel Lund Svindal získal zlatú medailu vo štvrtkovom preloženom zjazde na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu. V Alpskom centre Čongson triumfoval s náskokom 12 stotín sekundy pred krajanom Kjetilom Jansrudom.

Bronz patrí majstrovi sveta Švajčiarovi Beatovi Feuzovi (+0,18 s).

Zlato získal aj pred ôsmimi rokmi

Kráľovská disciplína sa išla už v peknom slnečnom počasí. Jeho nepriazeň spôsobila odloženie zjazdu z pôvodného termínu v nedeľu.

Svindal na olympijskom tróne nahradil obhajcu zlata zo Soči Matthiasa Mayera z Rakúska, ktorý vo štvrtok skončil až na deviatom mieste.

Pre 35-ročného Svindala je to už druhé olympijské zlato, keď na ZOH 2010 vo Vancouvri vyhral super-G. Vo Whistleri vtedy bral v zjazde striebro a v obrovskom slalome bronz.

Triumfom v Pjongčangu sa stal tiež najstarším olympijským šampiónom v alpskom lyžovaní. Na konte má aj dva tituly majstra sveta v zjazde (2007 a 2013).

Na medzičasoch nebol najrýchlejší

Víťaz kombinačného zjazdu v Pjongčangu Nemec Thomas Dressen vyšiel na trať takmer trojkilometrovej trate ako prvý, stanovil čas a napokon skončil piaty.

“ Double pre Nórsko, to je pre nás skvelý deň. „ Aksel Lund Svindal, víťaz pretekov

Svindal síce na treťom medzičase ešte strácal na vtedy priebežného lídra Feuza 23 stotín, ale podarilo sa mu zrýchliť a výbornou spodnou pasážou sa dostal na najvyšší stupeň.

Jansrud mal priebežne lepšie medzičasy ako jeho krajan, ale urobil chybu pri skoku v strednej pasáži a tak mu v cieli chýbali cenné stotinky.

Nórom chýbalo už iba zlato v zjazde

Pre Nórsko je Svindalovo zlato vôbec prvé v mužskom zjazde na olympiádach. Nórski alpskí lyžiari mali pred Pjongčangom na konte zlaté olympijské medaily vo všetkých disciplínach okrem zjazdu, teraz to je už minulosť.

Už po odjazdení prvej tridsiatky šťastný Svindal v cieľovom priestore rozdával úsmevy a poskytoval prvé rozhovory.

"Samozrejme, musíme si počkať až do konca. No je to sen. Aj Kjetil išiel fantasticky. Bol podľa očakávania najrýchlejší v hornej časti, ja som tam taký dobrý nebol.

Ale od predposledného skoku som už vedel, že som veľmi rýchly. Double pre Nórsko, to je pre nás skvelý deň," citovala Svindala agentúra DPA.

Slováci v zjazde neštartovali.