Slováci urobia proti Američanom zmenu, v bránke nastúpi Laco

V prvom stretnutí chytal Branislav Konrád.

15. feb 2018 o 8:18 (aktualizované 15. feb 2018 o 10:05) TASR

PJONGČANG. V druhom olympijskom vystúpení slovenských hokejistov na zimných olympijských hrách v Pjongčangu sa do bránky postaví Ján Laco.

Na striedačke zápasu B-skupiny proti USA bude Branislav Konrád, ktorý v stredu proti Olympijským športovcom z Ruska podal veľmi kvalitný výkon a výraznou mierou prispel k výhre 3:2.

Na štvrtkovom popoludňajšom tréningu sa napriek náročnému nočnému stretnutiu proti ruským hokejistom zišli všetci hráči. Netrénoval len obranca Juraj Mikuš, ktorý sa borí s chorobou a v prvom zápase nehral. Jeho štart proti Američanom je otázny.

Tréner Craig Ramsay meno prvého brankára piatkového duelu oznámil kabíne, ale rozhodnutie realizačného tímu sa nerozoberalo. Podľa informácií z realizačného tímu je aj variant, že Jánovi Lacovi bude kryť chrbát tretí brankár Patrik Rybár, rozhodne sa na porade.

"Braňovi Konrádovi sme dôverovali po výkonoch, ktoré predvádzal počas sezóny. Opäť dokázal, že je psychicky odolný brankár. Bolo to skvelé víťazstvo a môj prvý takýto zápas na striedačke, takže úžasná emócia, ale ešte je príliš skoro sa nejakým spôsobom vytešovať. Ideme ďalej," zdôraznil pre TASR tréner brankárov Ján Lašák.

Podľa bývalého reprezentačného brankára, jedného z hlavných nositeľov medailových úspechov slovenského hokeja, je faktor nepoddajnosti zásadný.

"Nepoložil sa, je to veľmi odolný brankár, to sme o ňom vedeli a som rád, že sa to potvrdilo. Pravda, nesmieme zabudnúť ani na ostatných chalanov a na ich obetavý výkon, ako sa vrhali do striel, to brankárom tiež veľmi pomáha. Chalani zblokovali strašne veľa striel, úžasný kolektívny výkon a Braňo si voči súperovi postavil hlavu."

