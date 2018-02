Hagová vyhrala preteky na desať kilometrov, Procházková stratila takmer štyri minúty

Bronz získali až dve pretekárky. Mali zhodný čas.

15. feb 2018 o 8:48 (aktualizované 15. feb 2018 o 10:34) TASR, SITA

ZOH 2018 - Pjongčang:

Beh žien na 10 kilometrov voľnou technikou:

1. Ranghild Hagová Nórsko 25:00,5 min 2. Charlotte Kallová Švédsko + 20,3 s 3. Krista Pärmäkoskiová Fínsko + 31,9 s . Marit Björgenová Nórsko + 31,9 s 5. Jessica Digginsová USA + 35,2 s 6. Nathalie von Siebenthalová Švajčiarsko + 49,8 s 58. Alena Procházková SR + 3:59,0 min

PJONGČANG. Nórska bežkyňa na lyžiach Ragnhild Hagová získala na zimných olympijských hrách v Pjongčangu zlatú medailu na 10 kilometrov voľnou technikou.

Striebro vybojovala so stratou 20,3 sekundy Švédka Charlotte Kallová, na bronzovej priečke skončili zhodne s odstupom 31,9 sekundy Nórka Marit Björgenová a Fínka Krista Pärmäkoskiová.

Slovenka Alena Procházková obsadila 58. priečku so stratou 3:59 minúty

Kallová chcela nadviazať na zlato zo skiatlonu a do prvej polovice pretekov sa držala na vedúcej pozícii. Hagová však zaostávala iba minimálne a postupne znižovala svoju stratu.

Na prvom medzičase mala minimálnu stratu aj Švajčiarka Nathalie Von Siebenthalová, tá však napokon za zlatou Nórkou zaostala o takmer 50 sekúnd a skončila až šiesta.

Hagová bola na treťom medzičase už prvá, postupne zvyšovala svoj náskok pred Kallovou i ďalšími pretekárkami a dosiahla životný úspech. Björgenová získala vďaka skvelému finišu už svoju 12. olympijskú medailu.

Procházková štartovala s číslom 53 a od prvých metrov sa držala v šiestej desiatke poradia. Napokon ju v cieli klasifikovali na 58. mieste.

"Hodnotenie nie je pozitívne. Už pred pretekmi sa necítila vo svojej koži a výsledok to len potvrdil. Je však potrebné sa na to pozerať cez optiku toho, že Alena je skôr na klasický štýl a nie korčuliarsky. Navyše, nesie si so sebou záťaž toho, že o jedno miesto jej ušiel postup z kvalifikácie šprintu," povedal pre agentúru SITA vedúci výpravy bežcov na lyžiach Michal Malák.