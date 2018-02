Vlhová vyštartuje v slalome ako tretia, Velez-Zuzulová si ešte polepšila

Slovenské lyžiarky spoznali štartové čísla.

15. feb 2018 o 10:21 TASR

PJONGČANG. Elitné slovenské olympioničky z lyžiarskej sekcie môžu mať z nového žrebu slalomovej súťaže radosť. Petra Vlhová sa v piatok na trať vydá s trojkou a Veronika Velez-Zuzulová s osmičkou.

U prvej je to zmena o dve čísla, v pôvodnom žrebe na stredu dostala jednotku. Záleží vždy na okolnostiach pretekov, ale u prvých 4-5 štartujúcich je všeobecne jedno, ktoré číslo si vytiahnu.

Postupne sa však práve v tejto disciplíne, kde pre hustotu bránok časté a silné hranenie lyží ničí povrch, podmienky zhoršujú.

Aj z toho pohľadu je pre Velez-Zuzulovú skvelá správa, že v druhej skupine žrebovanej 15-ky dostala to najvýhodnejšie číslo, pričom aj pôvodná deviatka bola veľmi dobrá.

Čerstvá olympijská víťazka v obrovskom slalome, Američanka Mikaela Shiffrinová, nastúpi s číslom 4.

Na štart slalomu (2.15/5.45 SEČ) sa chystajú aj Barbara Kantorová (51.) so Soňou Moravčíkovou (52.) a pre ne to bude test do ďalších súťaží a prípadne aj interný nominačný boj o náhradnícku pozíciu v súťaži tímov.