Reakcie osobností na Kuzminovej striebro: Je to niečo, čo dáva ľuďom radosť

K úspechu slovenskej biatlonistky sa vyjadril aj slovenský prezident či šéf slovenského hokeja.

15. feb 2018 o 11:37 (aktualizované 15. feb 2018 o 13:06) TASR

BRATISLAVA. Reakcie na striebornú medailu slovenskej biatlonistky Anastasie Kuminovej na ZOH 2018 v Pjongčangu vo vytrvalostných pretekoch žien na 15 km:

Andrej Kiska

/prezident SR, zdroj: facebook/

"Wow, toto je ďalší skvelý deň pre slovenský biatlon. Anastastia Kuzminová získala vo vytrvalostných pretekoch žien na 15 kilometrov ďalšie striebro, druhé na týchto olympijských hrách. Išla skutočne špičkovo, a pritom to ani nie je jej obľúbená disciplína. Životné preteky má za sebou aj naša skvelá Paulína Fialková.

Len kúsok jej chýbal k bronzovej medaile. Skončila piata, čo je tiež fantastický úspech. Paulína dnes potvrdila svoj veľký talent, je to naša ďalšia medailová nádej do budúcnosti. Dievčatá, dali ste do toho všetko. Ďakujeme, že robíte našej krajine takú fantastickú reklamu."

Martin Kohút

/prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, zdroj TASR/

"Nasťa opäť potvrdila svoju skvelú výkonnosť. Je to niečo, čo dáva ľudom radosť a ja osobne sa veľmi teším."

Slavomír Kňazovický

/bývalý slovenský rýchlostný kanoista, strieborný medailista v C1 na 500 m z OH 1996 v Atlante, zdroj TASR/

"Nasťa potvrdila, že je veľká bojovníčka. Získala medailu v disciplíne, v ktorej sa to od nej až tak nečakalo a potvrdila vysokú výkonnosť."

Peter Privara

/prezident Slovenského zväzu cyklistiky, zdroj TASR/

"Je to ďalší skvelý úspech slovenského športu. Nasťa opäť bežala fantasticky a keby jej spadol ten jeden terčík pri stojke, mohlo z toho byť aj zlato. Príjemne prekvapila piatym miestom Paulína Fialková.

Pevne verím, že to nebudú naše posledné medaily na tejto zimnej olympiáde. Veľké nádeje vkladám do Petry Vlhovej a Veroniky Velez-Zuzulovej v slalome a po senzačnom triumfe nad tímom Olympijských športovcov z Ruska začínam veriť, že by sa niečo mohlo podariť aj našim hokejistom."

Dušan Galis

/bývalý česko-slovenský futbalový reprezentant, v súčasnosti splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, zdroj TASR/

"Obe naše pretekárky ukázali, že majú skvelý realizačný tím, obe boli výborne pripravené. V biatlone je to aj o šťastí, jedna rana robí veľmi veľa a vie zabrzdiť psychiku. Ale klobúk dolu pred Nasťou, ukázala opäť fantastický výkon. Tak ako to ona vie, tak treba reprezentovať krajinu a ukázať, že áno, sme tu. Vidieť na stupni víťazov slovenského športovca je radosť a zážitok pre ľudí a pre mladých je to aj motivácia."

Jaroslava Pencová

/volejbalová reprezentantka SR/

"Nevidela som preteky naživo, ale snažím sa sledovať výsledky z olympiády vždy, keď mám čas. Čo dokázala Nasťa je obrovský úspech, biatlon je neskutočný šport! Nasťa má môj obdiv ako človek, aj ako športovec.

To, čo dokázala, je veľký úspech pre Slovensko a veľmi sa z toho teším. Myslím, že je motiváciou pre mnohých športovcov. Skvelý výkon a výborné umiestnenie dosiahla aj Paulína Fialková, ktorej takisto srdečne gratulujem."

Juraj Tarr

/slovenský rýchlostný kanoista, strieborný medailista v K4 na 1000 m z OH 2016 v Riu de Janeiro a OH 2008 v Pekingu, zdroj TASR/

"Nasti som prial zlato. Veril som, že môže vyhrať, pretože bežecky bola na tom opäť výborne, Švédka však neurobila žiadnu chybu. Nasťa dnes strieľala lepšie ako v šprinte a stíhačke, čo je prísľub pred pretekmi s hromadným štartom."

Matej Tóth

/olympijský šampión z Ria 2016 v chôdzi na 50 km, zdroj TASR/

“ Boli to preteky, ktoré zdvihli adrenalín a držali ma v napätí až do samého konca. „ Elena Kaliská, bývalá vodná slalomárka

"Kvôli Nasti som nešiel ani von trénovať, zvolil som si behátko a prenos som sledoval na tablete. Veľmi som sa tešil, do takej miery, že mi až tep vyskočil o pár čísel. Je to jednoducho legenda nielen slovenského, ale aj svetového biatlonu. Je dobré, že ju máme, no aj Paulínu Fialkovú, ktorá podala taktiež fantastický výkon.

Forma Kuzminovej je úžasná, bežecky sa jej nikto nevyrovná. Pred pretekmi som si hovoril, že ak by aj raz minula teč, tak by získala zlato a keď dva, bude medaila, Stalo sa, biatlon opäť raz slovenský šport obdivuhodným spôsobom podržal."

Elena Kaliská

/dvojnásobná olympijská víťazka vo vodnom slalome V K1, zdroj TASR/

"Momentálne som na sústredení v austrálskom Penrithe, no vyhradila som si nerušený čas, u protinožcov večer, aby som sa napokon radovala. Výkon Anastasie Kuzminovej i Paulíny Fialkovej si zaslúžil veľký obdiv.

Boli to preteky, ktoré zdvihli adrenalín a držali ma v napätí až do samého konca. Škoda jedného terčíka, mohlo byť zlato, no je to super výsledok. Takéto súboje, kde zvíťazí niekto, koho nefavorizujete a tesné rozdiely v cieli sú pre šport to najlepšie, čo môže divákom ponúknuť."

Karina Cíleková-Habšudová

/bývalá slovenská tenistka, zdroj TASR/

"Veľmi sa teším z druhého slovenského striebra na zimnej olympiáde. Nasťa je veľmi sympatická osôbka, má dve detičky a dosiahla úžasný výsledok. Je to typ športovkyne, ktorá sa neuspokojí a do všetkého ide vždy naplno. Nezlomila ju ani to, že v úvodnom šprinte jej chýbalo športové šťastie. Veľmi jej želám a dúfam, že ešte získa v Pjongčangu medailu."