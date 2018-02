Kazár sa stal prvým náhradníkom na preteky s hromadným štartom

Do nominačného hodnotenia nazbieral na ZOH 36 bodov a o jediný zaostal za Fínom Terom Seppalom.

15. feb 2018 o 15:42 TASR

PJONGČANG. Slovenský biatlonista Matej Kazár figuruje na zimných olympijských hrách v Pjongčangu ako prvý náhradník na nedeľňajšie preteky s hromadným štartom.

Do nominačného hodnotenia nazbieral na ZOH 36 bodov a o jediný zaostal za Fínom Terom Seppalom.

Prečítajte si tiež: Zo Slovákov skončil najvyššie Kazár, zlato získal Johannes Thingnes Bö

Slovenský reprezentant skončil v šprinte na 22. priečke, v stíhačke bol 31. a vo vytrvalostných pretekoch obsadil 34. pozíciu.

"Bolo to nasekané pri sčítaní všetkých súťaží dokopy. Myslím si, že keby som skončil vo vytrvalostných pretekoch vyššie, hromadný štart by bol istý. Takto to bolo natesno, tipoval som, že budem 30., 31. alebo 32.," povedal Kazár.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Tridsaťštyriročný rodák z Košíc zrejme nebude mať možnosť obhajovať na pätnásťkilometrovej trati pätnáste miesto zo Soči 2014 - svoj najlepší olympijský individuálny výsledok.

Zabojovať však ešte môže v miešanej štafete: "Máme v nej veľkú šancu dostať sa dopredu. Na tú sa pripravíme najviac."