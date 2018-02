Kuzminovú čakajú posledné preteky. A potom asi koniec

Slovenská biatlonistka nastúpi v sobotu na disciplínu, v ktorej získala prvú medailu ako Slovenka.

16. feb 2018 o 12:48 Miloslav Šebela

PJONGČANG, BRATISLAVA. Počas celej kariéry patrila do špičky a dosiahla úspechy, o ktorých mnohí len snívajú. Táto sezóna však je pre Anastasiu Kuzminovú ako z rozprávky.

Úspechy zbiera na Svetových pohároch aj na olympiáde. Stále môže získať veľký krištáľový glóbus pre najlepšiu biatlonistku sezóny.

Skvelú formu potvrdzuje aj na olympiáde, v behu za ňou výrazne zaostávajú aj mladé súperky. Po zisku druhej striebornej medaily v Pjongčangu však Kuzminová potvrdila, že je to zrejme jej posledná sezóna.

Kuzminová: Musím myslieť na rodinu

„Práve na takej dobrej vlne treba skončiť. Ak by som sa rozhodla ostať dlhšie a niečo by sa nevydarilo, bolelo by to. Mám 33 rokov a dve deti. To sú vážne dôvody na to, aby som myslela na rodinu,“ uviedla Kuzminová pre ruský denník Sport-express.

Biatlonistka dávnejšie vravela, že by bolo pekné skončiť kariéru tam, kde ju nanovo odštartovala – v Pjongčangu. Pred začiatkom sezóny hovorila, že to ešte možno prehodnotí.

„Nie je to pre nás jednoduché, pretože máme dve malé deti a prichádzame o možnosť byť pri tom, keď rastú,“ hovoril pre Sport-express aj Kuzminovej manžel Daniel.

Chýbajú jej štyri nuly

Isté je, že v sobotu ju čaká posledný štart na olympiáde v individuálnej disciplíne - v Pjongčangu sa pôjdu preteky s hromadným štartom (o 12.15 h SEČ).

Zaujímavosťou je, že je to rovnaké miesto aj disciplína, v ktorej pred deviatimi rokmi získala prvú veľkú medailu ako reprezentantka Slovenska. V Pjongčangu sa vtedy konali majstrovstvá sveta a Kuzminová brala striebro.

Kontaktné súťaže jej vyhovujú a zbierala v nich úspechy. Pred olympiádou skončila práve v tejto disciplíne v pretekoch Svetového pohára v Anterselve na druhej priečke. Pred rokom v Osle dokonca preteky s hromadným štartom vyhrala.

Po zisku druhej striebornej medaily vravela, že väčšinu športových snov si už v tejto sezóne splnila.

„Stále mi chýbajú štyri nuly na strelnici. Ale vidíte, postupne sa zlepšujem,“ hovorila.

Na predchádzajúcich olympiádach sa jej darilo v hromadnom štarte striedavo. Vo Vancouvri skončila ôsma. Od bronzu ju vtedy delilo 36 sekúnd. V Soči sa jej preteky nevydarili.

Päť chýb na strelnici ju odsunulo až na 26. miesto.

V Pjongčangu patrí medzi veľké favoritky spolu s Nemkou Laurou Dahlmeierovou či Češkou Veronikou Vítkovou. A v Kórei sa darí aj Švédke Hanne Öbergovej.

Prekvapiť môže aj druhá Slovenka Paulína Fialková, ktorá skončila vo štvrtok vo vytrvalostných pretekoch piata.