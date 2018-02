Libor Hudáček je šťastný z prestupu do Färjestadu, môže hrať o titul

Po rokoch, čo pre národný tím spravil, chcel hrať na olympiáde.

15. feb 2018 o 19:56 SITA

KARLSTAD. Slovenský hokejový reprezentant Libor Hudáček v pondelok ukončil spoluprácu so švédskym tímom Örebro Hockey a ešte v ten istý deň sa dohodol na zmluve s konkurenčným klubom Färjestad BK.

Expresný prestup sa udial aj vďaka tomu, že sa nedostal do nominácie Craiga Ramsayho na zimné olympijské hry 2018 v kórejskom Pjongčangu.

"Došlo na moje slová. Boh mal so mnou veru naozaj iné plány. Zostal som tu a vďaka zhode okolností budem môcť bojovať o titul. Všetko zlé je na niečo dobré," povedal pre denník Šport 27-ročný slovenský útočník.

Náhly koniec

Jeho rozchod s Örebrom, kde pôsobil dve a pol sezóny, nebol práve príjemný a korektný. Správa, že klub už nestojí o jeho služby, prišla nečakane, hoci sám Hudáček už skôr avizoval, že by rád zmenil prostredie.

"V sobotu som ešte hral s Luleou, hoci len polovičku zápasu. Nebol som zdravotne fit, navyše na začiatku druhej tretiny sme prehrávali 0:4. Tréner ma posadil, nech oddychujem," opisoval L. Hudáček.

"Na druhý deň sme mali voľno, v pondelok ráno po príchode na štadión ma poslali tréneri za generálnym manažérom. Oznámil mi, že už ma nechcú. Zmluvu som pritom stále mal, ale nemohol som ísť do kabíny, ani s mužstvom trénovať. Vraj by to nebolo dobré pre tím. Povedali mi, že môžem ísť pokojne domov. Plat by mi však naďalej posielali," odhalil 27-ročný rodák z Levoče.

Boj o záchranu nahradí bojom o titul

Prestup do tímu deväťnásobného švédskeho majstra a už tradičného favorita na titul je pre Hudáčka vykúpením. S Örebrom bojoval o zotrvanie v súťaži.

"Niekto mi aj povedal, že to bol azda najrýchlejší prestup v histórii ligy. Nie som ani tak prekvapený, že sa všetko udialo rýchlo. Skôr ma, príjemne, šokoval klub, ktorý ma zobral. Vždy, keď som hrával proti Färjestadu, som si vravel, nech mi pán Boh pomôže sa dostať raz do takého tímu, hrajú totiž krásny hokej. A teraz sa tak stalo, je to ako sen," tešil sa niekdajší hráč HC Slovan Bratislava v KHL i najvyššej slovenskej súťaži.

Vedenie Färjestad BK má od neho iba tie najvyššie očakávania.

"Povedali mi, že ma neberú do štvrtej či tretej formácie. Zranil sa im pravák Michael Lindqvist, ktorý mal priemer vyše bodu na zápas. Mal by som ho nahradiť. Bude to výzva, na ktorú sa teším," povedal Hudáček.

Priznal, že ho mrzí, že nemôže byť so slovenskou reprezentáciou na ZOH.

"Bolo mi trochu ľúto, keď som sa pozeral na otvárací ceremoniál a nevidel tú parádu naživo. Po rokoch, čo som pre národný tím spravil, som tam chcel byť. Čo už, vedenie sa rozhodlo inak. Chlapcom držím palce, olympijský turnaj je veľká vec, nech si to užijú," povzdychol si Libor Hudáček.