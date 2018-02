Slovan investoval milióny eur, jeho šéf túži po dôvere ľudí

Víkend v Madride s futbalom a tenisom od 490€ >>

Udrží Trnava prvé miesto?

Vo veku 34 rokov je najmladším trénerom v slovenskej lige a podľa mena by mal byť šampiónom. Pôvodne sa volal Nestor Jevtič. Na El Maestra sa dal oficiálne premenovať. Tréner Trnavy na jeseň šokoval, keď svoj tím vytiahol na prvé miesto.

Fortuna liga, program Sobota 17. februára - o 16.00 h: Z. Moravce-Vráble – Trnava. Nedeľa 18. februára - o 14.00 h: Michalovce - Slovan, Žilina - Ružomberok, Nitra - Trenčín, (Hrá sa v Z. Moravciach) Prešov – Podbrezová (hrá sa v Poprade), Senica – D. Streda.

Pred najväčšími favoritmi má Trnava náskok deväť bodov. Pritom podľa prognóz sa mala pohybovať okolo štvrtého či piateho miesta.

"Ak by mal Slovan pred Trnavou deväťbodový náskok, bolo by to veľa. Ak má Spartak rovnaký náskok pred Slovanom a Žilinou, je to málo," myslí si El Maestro.

Pôvodom Srb si vybral správnych hráčov a cez zimu udržal káder pohromade, čo je prvý predpoklad úspechu. Spartak stavil na stabilitu, hráčov nepredával ani nenakupoval.

„Nie je dobré, ak privediete veľa hráčov. Som šťastný zo svojho tímu a verím, že ten jeden nový hráč (Reagy Ofosu - pozn.red.) bude posilou,“ reagoval El Maestro na zimné zmeny v mužstve. Lanárili ho bundesligové kluby z Rakúska, ale Trnava ho udržala.

Jesenný titul nie je pre Trnavu ničím novým, počas 25 rokov fungovania slovenskej ligy ho získala vrátane súčasnej sezóny už päťkrát. Zatiaľ ani jeden pokus však Spartaku nevyšiel. Na titul čaká od roku 1973.

Trnava to nebude mať ľahké. V nadstavbovej časti ju čaká konfrontácia s piatimi najlepšími tímami a práve proti nim sa Spartaku napriek dobrej forme nedarilo. So Slovanom i Žilinou prehrala v doma i vonku.

