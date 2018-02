Židek sa teší z medailovej tradície, úspech želá lyžiarkam aj hokejistom

Prvý medailista zo ZOH v ére samostatnosti upozornil schopnosti Klaudie Medlovej.

16. feb 2018 o 0:44 SITA

BRATISLAVA. "Fantázia, fantázia. Nič iné sa na to jednoducho nedá povedať. Nemám slov. Neviem to lepšie vyjadriť," reagoval strieborný zo snoubordkrosu na zimných olympijských hrách v roku 2006 v Turíne Radoslav Židek na margo dvoch strieborných medailí biatlonistky Anastasie Kuzminovej, ktoré si vybojovala na ZOH 2018 v Pjongčangu v Kórejskej republike.

“ Klaudia je naozaj dobrá. Ešte určite nepovedala na tejto olympiáde posledné slovo. Už nemá čo stratiť, musí riskovať. Ak predvedie všetko, čo má natrénované, môže byť z toho veľký výsledok „ RADOSLAV ŽIDEK O KLAUDII MEDLOVEJ

"Je to skvelé, že Nasťa Kuzminová pokračuje v medailovej žatve už na tretej olympiáde po sebe. To si zaslúži náš veľký obdiv. Tak dlho sa držať vo svetovej špičke," pripomenul úspešný slovenský olympionik z Turína 2006.

"Stačilo tak málo - a mala by opäť zlato. Bola pri ňom veľmi blízko," skonštatoval 36-ročný Žilinča.

Medaila je minulosť

Práve Židek na ZOH 2006 v Turíne začal slovenskú medailovú sériu na zimných olympijských hrách. On bol prvým Slovákom v ére samostatnosti, ktorý po roku 1993 vybojoval medailu pre krajinu pod Tatrami.

"Ako sa na to pozerám s odstupom rokov? Ako vnímam to, že som tú dvanásťročnú neprerušenú medailovú cestu začal? Nijako extra to nevnímam. Naozaj nie. Aby som bol teraz úprimný. Podarilo sa mi to. Život ide ďalej. Som rád, že som to dokázal, ale to je všetko. Bolo to dávno. Teraz som veľmi rád, že Nasťa v tej peknej tradícii pokračuje. Bodaj by sa jej tak darilo aj naďalej, v jej ďalších súťažiach," reagoval Radoslav Židek.

Turínsky úspech pod piatimi kruhmi dostal Žideka v roku 2006 až na pozíciu najúspešnejšieho slovenského športovca v tradičnej novinárskej ankete Klubu športových redaktorov SSN.

Medlová má na veľký výsledok

A nebol by to zanietený milovník snoubordingu, keby reč z výbornej Kuzminovej zákonite nepretočil na Klaudiu Medlovú.

"Ja však stále v Pjongčanguu verím aj Klaudii Medlovej. Samozrejme, v prvej súťaži jej to nevyšlo, spadla, ale pod jej neúspech sa podpísal aj vietor, ktorý tam fúkal počas ich súťaže v slopestyle. Teraz má pred sebou big air," pripomenul Židek

"Už nemá čo stratiť, musí riskovať. Ak predvedie všetko, čo má natrénované, môže byť z toho veľký výsledok. Klaudia je naozaj dobrá. Ešte určite nepovedala na tejto olympiáde posledné slovo," zdôraznil Židek.

Doprial by lyžiarkam aj hokejistom

Rodák zo Žiliny by doprial medailový úspech aj ďalším Slovákom, ktorí prešli náročným kvalifikačným sitom a reprezentujú farby SR na ZOH v Kórejskej republike.

"Všetci, ktorí sú od nás teraz v Pjongčangu, predsa prešli ťažkou kvalifikáciou. Museli v nej ukázať, že niečo zo svojho športu vedia. A to v súčasnej svetovej konkurencii nie je vôbec jednoduché. V súboji o olympijskú letenku veľakrát siahli na dno svojich síl, aby sa dostali na olympiádu," uviedol Židek.

"Pred mnohými rokmi som si tým sám prešiel, viem, o čom hovorím. V súčasnosti je to ešte ťažšie. Preto medailovú radosť by som rád doprial aj Petre Vlhovej, Veronike Velez-Zuzulovej alebo aj našim hokejistom. A samozrejme Klaudii Medlovej," uviedol Židek.

"Keď nad tým tak uvažujem, medailu by som zo srdca doprial všetkým športovcom, ktorí prišli na medzinárodnú scénu po nás a reprezentujú na tých najväčších svetových podujatiach," dodal Radoslav Židek.