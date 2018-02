Slovinsko zdolalo Slovensko na ZOH 2018 (hokej, online prenos)

Prenos ste mohli sledovať online s nami.

17. feb 2018 o 13:10 (aktualizované 17. feb 2018 o 17:43) SME.sk

Sklamaní slovenskí hokejisti po prehre so Slovinskom.(Zdroj: SITA)

PJONGČANG. Slovenskí hokejisti nevyužili možnosť postúpiť priamo do štvrťfinále na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu.

Vo svojom poslednom zápase v B-skupine podľahli výberu Slovinska 2:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

Ak by Slovensko duel v riadnom hracom čase vyhralo, postúpilo by priamo medzi elitnú osmičku turnaja. Po tesnej prehre so Slovinskom však obsadilo poslednú štvrtú pozíciu a zahrá si v kvalifikácii o štvrťfinále.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: ONLINE: Slovensko - Slovinsko (kliknite na tento odkaz)