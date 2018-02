Velez-Zuzulová: Konečne si môžem vydýchnuť a začať trochu žiť

Slovenská lyžiarka skončila v posledných individuálnych pretekoch v kariére sedemnásta.

16. feb 2018 o 9:51 Juraj Berzedi

Ste sklamaná zo 17. miesta?

„Vedela som, že na olympiádu nejdem pripravená ako moje súperky. Z toho, čo som mala natrénované, som podala maximum.“

Pred dvoma týždňami ste po Svetovom pohári v Lenzerheide, kde ste skončili dvanásta, hovorili, že ste pripravená na 80 percent. Bolo to teraz lepšie?

„Je to také isté. V podmienkach, aké tú boli, ešte možno menej. V prvej časti trate to bolo strmé a pre mňa veľmi ťažké. Navyše, na jednej nohe sa mi lyžuje ťažko.“

Išli ste na olympiáde na svoje maximum, alebo ste si operované koleno podvedome šetrili?

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Koleno som nešetrila. Nebol na to dôvod. Išla som naplno, viac sa už nedalo. Aj keď som niektoré pasáže chcela ísť lepšie, bola som limitovaná svojimi schopnosťami.“

Pred pretekmi v Lenzerheide ste si museli dať tabletku proti bolesti. Boli posledné dva týždne tréningov pred olympiádou bolestivé?

„Nebudem sa sťažovať na bolesti. Je to súčasť môjho momentálneho života. Určite to neovplyvnilo môj výkon. Skôr to, že som mala len štyri mesiace na prípravu. Nemohla som odtrénovať všetko, čo som chcela. Chcela som začať súťažiť skôr, ale ani to sa mi nepodarilo. Chýbali mi tréningy aj preteky.“

Boli to vaše posledné individuálne preteky v kariére?