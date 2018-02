Ramsay sa vracia k veciam, ktoré sme robili aj my, tvrdí Filc

U mladších hráčov sa dá predpokladať, že výkony v jednotlivých zápasoch nebudú mať úplne vyrovnané, tvrdí tréner JÁN FILC.

16. feb 2018 o 12:19 Pavol Spál

Rozhovor pre denník SME: Bývalý tréner národného tímu a majster sveta z roku 2002 JÁN FILC hodnotí prehru slovenských hokejistov s USA 1:2 na olympiáde v Pjongčangu. Odpovedá aj na otázky, ako sa mu pozdáva zloženie tímu, či šiel rozhodujúci gól na vrub obrancu Čajkovského alebo čo si myslí o systéme trénera Craiga Ramsaya.

Aký dojem ste mali zo zápasu?

„Akoby sme trošku doplácali na to, že sme chceli hrať veľmi rýchlo, čo bolo na úkor presnosti. Nevedeli sme dlhšie udržať puk. Tým sme dali Američanom dosť priestoru na to, aby svoj tlak vystupňovali. Potom bolo iba otázkou času, kedy sa súperovi niečo podarí dostať do našej bránky.

Vytvorili sme si iba minimum šancí na skórovanie. Najviac sme ich, paradoxne, mali v oslabení, keď sme využili svoju prednosť - rýchle kontry. Škoda, že sme nevyužili šancu v závere. V zásade sa však nič nedeje, turnaj je otvorený. Verím, že sa v ďalších zápasoch prejaví väčší pokoj.“

Slováci hrali až päťkrát v oslabení, čo súper dvakrát využil. Rozhodujúci gól prišiel z presilovky, ktorá bola dôsledkom zlého striedania. Bol to rozhodujúci moment?

„Čím má súper viac presiloviek, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa gólovo presadí. Rozhodujúci gól padol po smolnej situácii. Brankár Ján Laco sa snažil zasiahnuť puk a ten mu prešiel medzi hokejku a chránič.

Je však nepravdepodobné, aby ste zápas proti takému kvalitnému súperovi vyhrali iba s jedným streleným gólom. Príčinu prehry nevidím v tom, že by sme zlyhali v obrannej fáze, ale skôr v tom, že sme si nevypracovali dostatok príležitostí.“

Bola na strane Američanov väčšia kvalita?

„V niektorých situáciách bolo cítiť, že nielen korčuliarska rýchlosť, ale aj práca s pukom a presnosť bola u Američanov na vyššej úrovni, ale nebol to nejaký výrazný moment.“

Tréner Craig Ramsay až na jednu výnimku vytvoril tím iba z hráčov z českej a zo slovenskej ligy. Aký dojem na vás urobili v prvých dvoch zápasoch?