Aké majú Slováci šance? Môžu vyhrať skupinu, ale aj skončiť poslední

Situácia v B-skupine olympijského turnaja v hokeji je veľmi vyrovnaná.

16. feb 2018 o 11:03 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Napriek prehre s Američanmi 1:2 vo svojom druhom zápase na olympiáde majú slovenskí hokejisti stále reálnu šancu na prvenstvo v B-skupine a teda aj priamy postup do štvrťfinále turnaja.

V druhom piatkovom zápase Rusi ukázali svoju silu. Po nečakanej prehre so Slovenskom tentoraz zmietli Slovinsko 8:2.

V sobotu sú na programe posledné dva zápasy v skupine. Slováci nastúpia proti Slovincom a Rusi proti Američanom.

Tím trénera Craiga Ramsayho môže skupinu vyhrať, ale aj skončiť na poslednom mieste.

Ak vyhrá v riadnom čase nad Slovinskom a zároveň Rusi zdolajú Američanov (v riadnom čase alebo po predĺžení či nájazdoch), Slovensko skupinu vyhrá. V prípade rovnosti bodov s Ruskom bude mať lepší vzájomný zápas.

Pre slovenský tím by to znamenalo priamy postup do štvrťfinále.

Naopak, ak Slováci so Slovinskom prehrajú, je pravdepodobné, že v skupine skončia na poslednom mieste. Nestalo by sa tak iba v prípade, že by Rusi zároveň podľahli Američanom.

Priamo do štvrťfinále postúpia víťazi troch základných skupín a najlepší tím z druhých priečok. Všetky ostatné mužstvá budú hrať osemfinále, resp. kvalifikáciu o postup do štvrťfinále.

Doterajšie zápasy B-skupiny a priebežné tabuľky:

Slovensko – Olympijskí športovci z Ruska 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

USA - Slovinsko 2:3 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

USA - Slovensko 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Olympijskí športovci z Ruska - Slovinsko 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

