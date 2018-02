Po Australian Open absolvoval operáciu. Djokovič sa chce vrátiť v máji

Srbov otec poskytol rozhovor, v ktorom svojho syna bráni pred kritikmi.

16. feb 2018 o 12:33 SITA

BELEHRAD. Srbský tenista Novak Djokovič ráta so svojím návratom uprostred antukovej časti sezóny po nedávnej operácii dominantnej pravej ruky. V rozsiahlom rozhovore pre Novosti.rs to predznamenal otec bývalej jednotky svetového rebríčka Srdjan Djokovič.

"Nebol v kríze, ale príroda sa prihlásila. Únava materiálu, zranenia. Nedá sa tomu vyhnúť, pauza raz musela prísť. Možno sa pri liečbe udiali nejaké chyby z dobrej vôle, ale teraz je všetko v poriadku," prezradil.

Nemôže sa zapáčiť každému

"Novak začal s rehabilitáciou a ak Boh dá, v dohľadnom čase bude nazad v dianí. Očakávam ho na kurte na májových turnajoch kategórie Masters," doplnil.

Madrid s príslušným štatútom ATP World Tour Masters 1000 sa začne 6. mája, Rím 13. mája. Budú tradičnými hlavnými generálkami na parížske grandslamové podujatie Roland Garros (27. mája - 10. júna).

Otca 30-ročného Belehradčana mrzeli zneváženia počas výkonnostne slabšieho obdobia, spätne uznal, že vyplynuli aj zo synovej nátury - nechcel sa priebežne vyhovárať na zdravotné limity.

"Vyskytli sa stupídne útoky, keď mu bolo najťažšie a potreboval podporu. Odhadujem, že nejakých 98 percent ľudí za ním stojí, ale niekedy zabolia vyjavené postoje zakomplexovaných jedincov. Nikdy sa nemôžete zapáčiť všetkým," prezradil.

"Novak nemá v povahe poukazovať na indispozície, kým hrá. Podľa mňa si za to zaslúži uznanie, nie osočovanie. Trápilo ho zranenie, ale usiloval sa zakryť to aj z dôvodu, aby neumocnil sebavedomie súperov. Nereagoval na kritikov, bola to chyba," pokračoval jeho Djokovičov otec.

Na vyšetrenie šiel do Prahy

V súvislosti s Djokovičom sa už od leta 2016 vyskytli poukázania na možno negatívne dopady spolupráce s mentálnym poradcom Pepem Imazom či striktného stravovacieho režimu.

Otec Srdjan k tomu skonštatoval: "Je Novak úspešný vo svojom odvetví? Koľkokrát bol najlepším športovcom na planéte, jednotkou? Všetko to dosiahol pri dlhoročnej práve takejto životospráve, nespôsobila žiadne problémy. Doprial by som teda každému, aby robil také 'chyby' a stal sa najlepšími vo svojej sfére..."

Držiteľ tucta grandslamových titulov Djokovič absentoval v akcii od júlového Wimbledonu až do januárových melbournských Australian Open, ale po osemfinálovej prehre 6:7 (4), 5:7, 6:7 (3) s Čchung Hje-on z Kórejskej republiky sa posťažoval na pretrvávajúci diskomfort, prestávka nestačila.

Následne si v Prahe u profesora Pavla Kolářa dal vyšetriť dlhodobo problémový pravý lakeť a potom podstúpil chirurgický zákrok vo švajčiarskom Muttenzi.