Obojživelník Ledecká šokuje. Najskôr médiá odmietala, teraz sa ich už nezbaví

Jazdí na lyžiach i snouborde. Češka Ester Ledecká sa môže stať najväčšou hviezdou na olympiáde.

17. feb 2018 o 6:03 (aktualizované 17. feb 2018 o 7:26) Juraj Berzedi

PJONGČANG. Už dlhší čas nikto nepredpokladal, že by Rakúšanka Anna Veithová nezvíťazila v superobrovskom slalome na olympiáde v Pjongčangu. Televíziám už poskytovala rozhovory, v ktorých sa od radosti usmievala.

Zrazu však prišiel šok.

Na trať vyrazila s číslom 26 česká zjazdárka a snoubordistka Ester Ledecká. Na každom z medzičasov viedla. Pretekárky spozorneli.

Prichádza do cieľa a vidí pri svojom mene zelené číslo. O stotinku je rýchlejšia ako Veithová.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nestala sa nejaká chyba?

Po tomto momente prežívajú zvyčajne zjazdárky obrovskú radosť, ona však na desať sekúnd znehybnie. Je paralyzovaná a nemôže tomu uveriť. „Ste prvá,“ hovorí jej kameraman.

„Nie, nestala sa náhodu nejaká chyba?,“ pýta sa Ledecká.

Prečítajte si tiež: Vlhová skončila v super-g v štvrtej desiatke, zlato získala senzačne Ledecká

To, že získa na olympiáde zlatú medailu, sa očakávalo. Ale skôr na snouborde, kde v tejto sezóne dominuje v paralelnom obrovskom slalome, v ktorom bude najväčšou favoritkou aj v Pjongčangu.

Jej prvenstvo v superobrovskom slalome je o to prekvapujúcejšie, že doteraz bola vo Svetovom pohári v tejto disciplíne najlepšie devätnásta.

Pred pretekmi jej tréner Tomáš Bank predpovedal, že by mohla skončiť v prvej pätnástke. „Tréneri sú vcelku sebavedomí,“ reagovala Ledecká pre české médiá.

Češka je prvou ženou v histórii zimných olympijských hier, ktorá štartuje v pretekoch na lyžiach i na snouborde. A teraz v oboch môže získať zlaté medaily.

Jej rituál je nehovoriť s médiami

Dvadsaťdvaročná športovkyňa, ktoré je dcérou známeho speváka Janka Ledeckého, vyvolala rozruch už po príchode do Pjongčangu, keď odmietala komunikovať s médiami.

Ešte pred odletom odkázala českým novinárom, že sa bojí virózy, a preto s nimi radšej nebude hovoriť.

V dejisku hier zase jej hovorca odkazuje - ak sa jej chcú niečo spýtať, majú poslať otázky mailom a on im pošle odpovede.

Po príchode do cieľa Ledecká nemohla uveriť - Nenastala chyba? pýtala sa. (zdroj: TASR/AP)

Podľa jej trénera Tomáša Banka si zaliezla do svojej bubliny a príliš sa neukazuje. Nepovažuje to však vôbec za slabosť.

„Takto funguje aj na pretekoch v snoubordingu. Je to jej cesta. Niekto dá pusu na vajíčko, niekto si zoberie do ruksaku plyšovú hračku, ona to má ako rituál,“ cituje Banka irozhlas.cz.

Po obrovskom slalome v Pjongčangu, v ktorom skončila na 23. mieste, však už v mixzóne rozhovory poskytovala. Po nečakanom triumfe v superobrovskom slalome sa novinárov už nezbaví.