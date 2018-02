Štyroch hráčov West Bromwichu obvinili z ukradnutia taxíka

Činu údajne nepredchádzalo žiadne násilie.

17. feb 2018 o 9:53 SITA

BARCELONA. Štyroch hráčov klubu anglickej futbalovej Premier League West Bromwich Albion vypočula španielska polícia v piatok pre údajnú krádež taxíka počas sústredenia v španielskej Barcelone.

Gareth Barry, Jonny Evans, Jake Livermore a Boaz Myhill sa po obvinení taxikára postavili pred sudcu. Činu údajne nepredchádzalo žiadne násilie.

"Ospravedlňujeme sa a priznávame, že sme porušili zákaz vychádzok, ku ktorému sme sa zaviazali. Nedodržali sme štandard profesionality, ktorý sa od nás očakáva ako od reprezentantov klubu West Bromwich Albion," oznámili hráči v spoločnom stanovisku.

"Chceli by sme ubezpečiť našich priaznivcov, že tento incident neodráža naše odhodlanie urobiť všetko pre to, aby sme zachránili ťažkú sezónu," dodali hráči posledného tímu tabuľky.

K prehrešku hráčov sa vyjadril aj tréner Alan Pardew. "Toto nie je to, čo sme chceli," povedal. "Porušili zákaz vychádzania, to je neprijateľné. Sklamalo ma to."

West Bromwich Albion zvíťazil len v jednom z ostatných 25. zápasov. V sobotu ho čaká stretnutie osemfinále FA Cupu doma proti Southamptonu.