Jendek zo Slovana o olympiáde bez slovanistov: Každý si musí vstúpiť do svedomia

Olympijská nominácia rozvírila hladinu v slovenskom hokeji.

17. feb 2018 o 10:43 TASR

BRATISLAVA. V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH v Pjongčangu nefiguruje ani jeden hráč Slovana Bratislava.

Asistent hlavného trénera Slovana Rudolf Jendek v televíznom štúdiu TABLET.TV uviedol, že absencia hráčov Slovana v olympijskom tíme je odzrkadlením neúspešnej sezóny.

Olympijská nominácia reprezentačného trénera Craiga Ramsayho a generálneho manažéra Miroslava Šatana rozvírila hladinu v slovenskom hokeji.

Kým z domácej súťaže sa v nej objavilo až desať mien, z tímu jediného slovenského zástupcu v nadnárodnej KHL ani jedno.

"Niektorí bývalí hráči Slovana na olympiáde sú, no je pravda, že zo súčasného kádra neštartuje v Pjongčangu žiadny náš hokejista. Myslím si, že záverečná nominácia bola akýmsi odzrkadlením našej sezóny a každý hráč si musí vstúpiť do svedomia, či do reprezentácie momentálne patrí. Môj osobný názor je taký, že na olympiáde mohol byť každý z nich, kvalitu na to majú," myslí si Jendek.

Slovenské mužstvo je zložené veľmi dobre

Slovenská reprezentácia v otváracom zápase na olympijskom turnaji senzačne zdolala výber olympijských športovcov z Ruska 3:2. Tím OŠR je na ZOH zložený výlučne z hráčov KHL.

2 to je počet účastí v play off KHL v podaní Slovana Bratislava. V nadnárodnej súťaži je šiestu sezónu.

"Ukázalo sa, že naše mužstvo je zložené veľmi dobre, pričom základom úspechu bol bojovný kolektívny výkon. Čo sa týka obrancov, ktorých hru si vždy pozornejšie všímam, myslím si, že ani jeden z našich chlapcov zo zadných radov nesklamal, všetci podali zodpovedné výkony.

Možno niektoré z nich boli menej nápadné, ale pre tím boli mimoriadne prospešné. A či som veril, že by sme mohli nad hviezdami nabitým ruským súperom vyhrať? Priznám sa, že dušičku som mal v tomto prípade malú, no viem, že disciplinovanou hrou sa dá poraziť každého súpera a napokon sa to našim chlapcom aj podarilo."

Odchod Slovana z KHL? Krok späť

Slovanisti pôsobia v KHL šiestu sezónu, no len dvakrát sa im podarilo prebojovať do play off.

Uplynulá sezóna bola pre nich výsledkovo najhoršia v histórii ich pôsobenia v tejto súťaži a tak sa začínajú ozývať hlasy volajúce po návrate Slovana do Tipsport Ligy.

"Pre Slovan i celú Bratislavu by to bola veľká škoda, pretože vieme vypredať štadión, chodia sem kvalitní súperi a diváci majú možnosť vidieť parádny hokej. Na druhej strane si uvedomujem, že pre našu najvyššiu súťaž by bolo prospešné, keby v nej pôsobil napríklad náš B-tím, v ktorom by dostávali viacero šancí mladí hráči. Ale celkový odchod Slovana z KHL by bol veľký krok späť," tvrdí Jendek.

Štyri tituly so Slovanom

"Čendo", ako znie dlhoročná Jendekova prezývka, obliekal počas kariéry aj dresy Košíc, Skalice, Nitry či rakúskeho Innsbrucku, no najväčšie úspechy zažil práve v drese Slovana.

Štyri tituly majstra SR hovoria jasnou rečou.

"Určite najradšej spomínam na ten prvý zo sezóny 1997/98. Vďaka nemu sa konali majstrovské oslavy v Bratislave po dlhých devätnástich rokoch a som vďačný, že ako mladý hráč som mohol byť ich súčasťou.

Taktiež mám v živej pamäti majstrovský ročník 2004/05, keď bola v NHL výluka a v našej lige pôsobilo viacero slovenských hráčov z tejto súťaže. Na tie fantastické zápasy, napätie či atmosféru sa nedá zabudnúť. Zostávajúce dva tituly, ktoré mám na konte, nechcem znižovať, ale tie, čo som spomenul, boli predsa len výnimočnejšie."