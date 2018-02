Pozrite si, ako prebiehal zápas Slovensko - Slovinsko.

17. feb 2018 o 16:11 SME.sk, TASR

BRATISLAVA, PJONGČANG. Mali veľkú šancu postúpiť priamo do štvrťfinále. Slovenskí hokejisti ale v základnej B-skupine na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu obsadili posledné štvrté miesto.

Vo svojom treťom dueli prehrali so Slovincami 2:3 po predĺžení a nájazdoch. Ak by ich zdolali v riadnom hracom čase, s istotou by boli medzi najlepšou osmičkou.

Na fotografiách agentúry TASR si môžete pozrieť, ako duel prebiehal.