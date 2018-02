Toto je Nastina olympiáda, reagujú osobnosti na Kuzminovej triumf

Na zisk zlata v podaní Anastasie Kuzminovej reagoval aj slovenský prezident či šéf futbalového zväzu.

17. feb 2018 o 13:35 (aktualizované 17. feb 2018 o 15:10) TASR

BRATISLAVA. Reakcie na zlatú medailu slovenskej biatlonistky Anastasie Kuzminovej na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km:

Slavomír Kňazovický

/bývalý slovenský rýchlostný kanoista, strieborný olympijský medailista v C1 na 500 m z OH 1996 v Atlante/

"Ťažko sa mi hľadajú slova. Nasťa dnes podala fenomenálny výkon a náročnú sériu zakončila najlepším možným spôsobom. Nebolo ľahké vyrovnať sa s tlakom fanúšikov a médií, pred štartom zimnej olympiády od nej každý očakával medaily. V pretekoch s hromadným štartom predviedla vynikajúci beh i streľbu, som nadšený."

Andrej Kiska

/prezident SR/

"Famózna zlatá Nasťa. Toto je Nastina olympiáda! Vďaka Nasti Kuzminovej má Slovensko na olympiáde prvú zlatú medailu! Famóznym spôsobom vyhrala biatlonové preteky v hromadnom štarte. Gratulujem k heroickému výkonu! Dve strieborné a jedna zlatá - to nie je bilancia kolektívu, to je zbierka medailí len a len Nasti Kuzminovej z olympiády v Pjongčangu. Sme na teba hrdí, Nasťa!"

Robert Fico

/predseda vlády SR/

"Fantastická biatlonistka Nasťa Kuzminová získala zlato - ďalší fenomenálny úspech z tohtoročných ZOH v Pjongčangu. Gratulujem reprezentantke Slovenska k úžasnému výkonu!"

Andrej Danko

/predseda NR SR/

"Fantastické! Máme zlato! Nasťa, ty si kráľovná biatlonu! Tri zlaté medaily a tri strieborné na olympijských hrách, si definitívne zapísaná do bežeckej histórie. Blahoželám. Ale priznám sa, ani som nedýchal."

Ján Kováčik

/prezident Slovenského futbalového zväzu/

"Sledoval som Nastinu cestu za zlatom v Abú Zabí. Patrí jej veľká gratulácia za medailové úspechy, ktoré vyvrcholili dnešným víťazstvom v pretekoch s hromadným štartom. Zaslúži si ho. Dovolím si tvrdiť, že je v takej forme, že keby sa ešte išli dvoje preteky, získala by ďalšie medaily."

Karol Kučera

/bývalý slovenský tenista/

"Zlaté vystúpenie Nasti som sledoval na turnaji v talianskom Bergame, kde som s mojimi zverencami z NTC. Veľmi ma potešilo, že sa jej podarilo získať zlato. Prekvapilo ma, že dokázala vybojovať cenný kov až v troch disciplínach. Svedčí to o tom, že na vrchol sezóny sa skvele pripravila."

Roman Benčík

/riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica/

"Je to nádherné, aj som sa vrátil do minulosti. Akoby sa teraz pretavil čas, keď sme sa radovali zo zlata Joža Pribilinca, Mateja Tótha a aj Michala Martikána. Všetci patrili do Dukly a presne na to bola stvorená, prinášať veľké výsledky. Bol to nádherný zážitok, aj som hneď napísal ministrovi obrany slová prostredníctvom sms 'vyhrala, vyhrala, vyhrala, máme to doma'. Pre nás zamestnancov v Dukle je to veľká odmena, biatlon ukázal svoju silu a aj všetci okolo neho sa vyznamenali. Po poslednej streľbe som bol presvedčený, že Nasti už zlato neujde a všetci sme ju tlačili na diaľku do cieľa."

Július Šupler

/tréner slovenských hokejistov na ZOH 1994 v Lillehammeri/

"Je to niečo výnimočné. Pre taký malý národ akým sú Slováci je to neskutočný úspech. Je to tá najlepšia propagácia krajiny a samotného športu."

Ján Kozák

/tréner slovenskej futbalovej reprezentácie/

"Nasťa je sympatická športovkyňa a ukážkový príklad profesionálky. Ona je presne ten typ, ktorý sa pri dosiahnutí prvého úspechu neuspokojí a vytrvalo ide za ďalšími, klobúk dole pred ňou. Získala tretie zlato pri tretej olympijskej účasti a to je niečo výnimočné. Je to pre ňu krásne vyvrcholenie športovej kariéry. Spolu s manželkou sme s napätím sledovali jej vystúpenia v Pjongčangu a veľmi sme jej fandili. Urobila nám, ako aj všetkým Slovákom, obrovskú radosť."

Anastasia Kuzminová sa raduje z víťazstva. (zdroj: TASR/AP)

Ján Filc

/bývalý slovenský hokejový tréner, kouč majstrov sveta z Göteborgu 2002/

"Je to pekné a veľmi sa z toho teším. Nasťa si zaslúži obdiv zo strany všetkých športovcov. Dokázala, že je vynikajúci človek a športovec. Navyše má okolo seba dobrý tím, k úspechom jej dopomohol aj manžel. Verím, že nezostane iba pri jej medailách a pridajú sa na olympiáde aj ďalší slovenskí športovci, až potom sa ukáže, ako na tom náš šport v skutočnosti je."

Pavol Hochschorner

/trojnásobný zlatý olympijský medailista vo vodnom slalome v C2/

"Ja tie štatistiky až tak nesledujem, samozrejme o našej vlastnej dobre viem. Nasťa má taktiež tri zlaté, k tomu pridala tri strieborné, je to naozaj unikát. Čakalo sa to od nej, keď je forma, považuje sa to za povinnosť, no na olympiádach veľmi pôsobí psychika a ak sa jej to podarilo, klobúk dole. Samozrejme, na túto bilanciu mala oveľa viac možností ako my, to však nie je dôležité.

Pozorne som ju spolu s priateľkou a synom sledovali a držali palce, pretože v biatlone niekedy stačí málo a hneď sa mení situácia. Nie som odborník na biatlon, skôr divák, keď som mal však možnosť, tak som tento šport sledoval aj počas našich sústredení. Môžem povedať, že som bol takýmto spôsobom pri jej všetkých troch zlatých olympijských medailách."

Michal Martikán

/dvojnásobný olympijský šampión vo vodnom slalome, päťnásobný olympijský medailista v C1/

"Ja sa Nasti na diaľku ospravedlňujem, pretože som bol práve v kanáli v Al Aine v Spojených arabských emirátoch, pádloval som a nemohol som ju vidieť v televízii. Radosť z jej zlata sa však týmto u mňa nezmenšuje. Sama určite dobre vie, čo všetko musela urobiť, aby takýto úspech dosiahla. Teraz má o jednu medailu viac, mne nič iné nezostáva, len získať na olympiáde v Tokiu ďalšiu, aby som sa jej vyrovnal. Samozrejme, vážne to nehovorím. Sme kamaráti, aj na viacerých sústredeniach sme boli spolu a Daniel Kuzmin mi pri behu na lyžiach dosť radil."

Erik Vlček

/slovenský rýchlostný kanoista, trojnásobný olympijský medailista v K1 na 1000 m a desaťnásobný majster sveta/

"Získať tri medaily na jednej olympiáde sa môže podariť iba výnimočným športovkyniam a Nasťa potvrdila, že medzi ne patrí. Klobúk dolu pred jej výkonmi v Pjongčangu. V každej individuálnej disciplíne bojovala o cenný kov. Dnes pridala k fantastickému behu aj výbornú streľbu a nikto na ňu nemal nárok."

Marek Hamšík

/slovenský futbalový reprezentant, kapitán SSC Neapol/

"Našťa, bravóóóóó, bravóóóóó, bravissimóóóóó!!!! Gratulujem ti ku krásnemu prvenstvu. Bola si aj dnes fantastická, žiadna biatlonistka nemala na teba. Opäť si prepísala históriu slovenského športu."