Olympiáda v Pekingu už nehrozí. Možno však pôjde do Tokia, smial sa Kuzmin

Nasťa prekonala predpovede a prepísala históriu, hovorí jej tréner a manžel Daniel Kuzmin.

17. feb 2018 o 16:26 Juraj Berzedi

Po príchode do cieľa ste svoju manželku najskôr zdvihli na rukách a potom ste sa silno objali. Čo pre vás táto zlatá medaila znamená?

„Je to neuveriteľné. Nemám slov, je to fantastické. O tomto som ani nesníval. Stále som rozmýšľal, že sú to jej posledné individuálne preteky na olympiáde a že by to mohlo vyjsť. A vyšlo to perfektne. To, ako pracovala na strelnici, bolo úžasné.“

Niekedy už človek od rána cíti, že môže uspieť. Mali ste podobný pocit?

„Dnes bol pokojný deň. Všetko bolo normálne. Tlak z nej spadol už po striebornej medaile v stíhacích pretekoch. Toto boli bonusové preteky a dopadli famózne.“

Kedy ste začali veriť, že získa zlatú medailu?

„Na poslednú streľbu prišla s náskokom 46 sekúnd. Bola to rezerva jedného netrafeného terčíka. Aj keď na poslednej rane stratila azda aj desať sekúnd, veril som, že to bude stačiť. Aj Daria Domračevová (strieborná z pretekov - pozn. red.) totiž strieľala pomaly.“

Počas streľby pozorne sledujete, či sklopí terčík. Ako to prežívate?

„Jeden tréner z Bulharska povedal, že prvá úspešná streľba je 25 percent práce, druhá päťdesiat, a tak ďalej. Na poslednej rane Nasťa čakala. Ešte nikdy nesklopila dvadsať terčíkov a veľmi po tom túžila. Raz sa jej to určite podarí.“

Verili ste pred olympiádou, že môže získať až tri medaily?