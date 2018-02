Fourcade má druhé zlato, po veľkej dráme zdolal vo finiši Schemppa

Bronz získal Nór Emil Hegle Svendsen.

18. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 18. feb 2018 o 14:03) SME.sk

ZOH 2018 - Pjongčang:

Biatlon - preteky mužov s hromadným štartom na 15 km:

1. Martin Fourcade Francúzsko 35:47,3 min 2 2. Simon Schempp Nemecko + 0,0 s 1 3. Emil Hegle Svendsen Nórsko + 11,2 s 2 4. Erik Lesser Nemecko + 11,6 s 2 5. Benedikt Doll Nemecko + 18,8 s 1 6. Julian Eberhard Rakúsko + 30,7 s 3 7. Erlend Bjöntegaard Nórsko + 32,1 s 2 8. Tarjei Bö Nórsko + 34,6 s 3 9. Jesper Nelin Švédsko + 34,6 s 2 10. Jakov Fak Slovinsko + 36,1 s 1 16. Johannes Thingnes Bö Nórsko + 1:20,0 min 3

PJONGČANG. Francúzsky biatlonista Martin Fourcade získal zlatú medailu v nedeľňajších pretekoch na 15 kilometrov s hromadným štartom na zimných olympijských hrách 2018 v kórejskom Pjongčangu.

Líder Svetového pohára v areáli Alpensia tesne zdolal Nemca Simona Schemppa. O víťazovi musela rozhodnúť cieľová fotografia.

Bronz si vybojoval Nór Emil Hegle Svendsen, ktorý zaostal o 11,2 sekundy. Slovensko nemalo zastúpenie, Matej Kazár bol prvý náhradník.

Vyhral aj stíhacie preteky

Dvadsaťdeväťročný Fourcade získal na tohtoročných ZOH druhú zlatú medailu. Triumfoval aj v pondelok v stíhacích pretekoch na 12,5 km.

Šesťnásobný víťaz Svetového pohára má spod piatich kruhov celkovo na konte štyri zlaté a dve strieborné medaily, obe druhé priečky vybojoval v pretekoch s hromadným štartom - v Soči 2014 a Vancouveri 2010.

"Je to neuveriteľné, neviem nájsť žiadne slová. Stále čakám na potvrdenie, že som napokon nevyhral," citoval Fourcada olympijský informačný systém.

"V pretekoch s hromadným štartom som skončil druhý vo Vancouveri 2010, pred štyrmi rokmi v Soči som prehral so Svendsenom o menej ako tri centimetre. Mal som to v hlave počas celého posledného kola. Keď som preťal cieľovú čiaru, mal som pocit, že sa to stalo znova," priznal Fourcade.

"Momentálne sa cítim ako vo sne, je to veľmi odlišné v porovnaní so zlatom zo stíhačky. Získal som štvrté zlato z olympiády, takže nemôžem byť šťastnejší. Znamená to pre mňa veľa, pretože teraz som najúspešnejší francúzsky zimný olympionik. Som veľký fanúšik športu a vyrastal som sledovaním olympijských hier v televízii. Byť v pozícii najlepšieho francúzskeho športovca z olympiády nie je niečo, za čo som bojoval, ale som na to hrdý," dodal.

Fourcade začal chybou

6 medailí z olympijských hier už má na konte Martin Fourcade.

Sú medzi nimi štyri zlaté a dve strieborné.

Na úvodnú streľbu v ľahu prišli všetci pokope. Po nej sa nachádzal na prvom mieste domáci reprezentant Timofej Lapšin s náskokom takmer štyroch sekúnd pred Slovincom Jakovom Fakom.

Medzi prvou a druhou streľbou sa vystriedalo na čele viacero pretekárov. Zozadu sa postupne predieral Fourcade, ktorý na úvod urobil jednu chybu.

Druhú streleckú položku v ľahu najlepšie zvládol Nemec Benedikt Doll, za ním tesne išiel jeho krajan Lesser. Fourcade bol ôsmy, ale po prvej streľbe v stoji už bol vo vedení. Spolu s ním šli Schempp a Lesser.

Rozhodla cieľová fotografia

Ani jeden z vedúcej trojice na záverečnej stojke neexceloval, Fourcade so Schemppom museli absolvovať jedno trestné kolo, Lesser dve.

V boji o zlato si to v strhujúcom závere rozdali Fourcade so Schemppom, o držiteľovi zlatej medaily rozhodla cieľová fotografia.

V súboji o bronz uspel Svendsen pred Lesserom.

