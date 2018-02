Haščák: V zápasoch, keď ide o všetko, hráme vždy najlepšie

O výhre Slovinska rozhodol hráč, ktorý v minulosti pôsobil v Slovane. Bol to špeciálny zápas, vravel Žiga Jeglič.

17. feb 2018 o 20:14 Juraj Berzedi

PJONGČANG. V máji minulého roka po troch sezónach opustil Slovan Bratislava. Slovinský útočník Žiga Jeglič vtedy priznal, že cítil neistotu. Slovenský účastník KHL mal finančné problémy, istý čas mu chýbal generálny manažér.

Jeglič však tvrdí, že na Slovensko spomína iba v dobrom. A pokračovať v tom môže aj po sobote.

Svojím gólom v samostatných nájazdoch rozhodol o výhre Slovinska nad Slovenskom 3:2 na olympiáde v Pjongčangu.

Proti Slovákom sa hrá ťažko, tvrdí Jeglič

"Sme radi, že sme vyhrali. Bol to pre mňa špeciálny zápas, taktiež pre spoluhráča Roka Tičara, ktorý so mnou v Slovane pôsobil," vravel Jeglič po slovensky.

Na olympiáde si zahral aj pred štyrmi rokmi v Soči. Vtedy Slovinci zdolali Slovákov 3:1.

"Dnes to bol ťažký zápas. Slovensko hrá kompaktný hokej, dobre bráni. Jeho hráči rýchlo korčuľujú, aj obrancovia chodia do útoku. Je ťažké proti takému súperovi hrať," pokračoval Jeglič.

Slovinci v zápase prestrieľali súpera v pomere 30:25. Aj preto si Jeglič myslí, že jeho tím uspel právom.

"Vyhrali sme zaslúžene, mali sme viac šancí. Bolo výborné, že som dostal v nájazdoch šancu, som z víťazstva šťastný," dodal.

Haščák: Ľahký súper? Každý videl hrať Kóreu

Slováci mali po stretnutí zmiešané pocity. Ak by Slovincov zdolali v riadnom hracom čase, postúpili by priamo do štvrťfinále. Príčiny smolnej prehry poznajú, aj preto ostávajú pozitívni.