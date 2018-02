Bolo správne, že Nasťa odišla na Slovensko, vraví Kuzminovej otec

V Rusku je v biatlone veľký tlak, silná konkurencia a aj tréningy sú veľmi ťažké, hovorí mama Anastasie Kuzminovej.

17. feb 2018 o 19:01 Juraj Berzedi

PJONGČANG. Na prvý pohľad sa zdalo, že sú to ruskí fanúšikovia. Ona mala na sebe zimnú bundu s nápisom Russia, on mal okolo seba uviazanú ruskú vlajku s podivuhodným nápisom.

Po každej súťaži sa objímali so slovenskou biatlonistkou Anastasiou Kuzminovou. To objatie bolo vrúcne a dlhé. Aj po pretekoch s hromadným štartom si starší manželia padli do náručia so slovenskou biatlonistkou.

Boli to jej rodičia. Na čiapkach mali znak Slovenského biatlonového zväzu a nápis na ich vlajke predstavoval biatlonový klub, v ktorom ich dcéra vyrastala.

Rodičia sú úplne iná podpora

Vladimir a Oľga Šipulinovci sa dočkali. Prvý raz naživo blahoželali dcére k zlatej olympijskej medaile.

„Je to výnimočné, že to takto vyšlo, pretože naozaj veľmi tvrdo trénovala. Zlato je super,“ hovorila Oľga Šipulinová, mama Anastasie Kuzminovej.

„Navyše sa jej kariéra už pomaly blíži ku koncu. Treba ju aj ukončiť čo možno najlepšie. O to je to zlato krajšie,“ tešil sa aj Vladimir Šipulin.

Aj na Kuzminovej bolo badať, že sa tešila viac ako inokedy.

„Boli tu so mnou na každých pretekoch. Som im veľmi vďačná. Rodičia, to je úplne iná podpora. Neskutočne mi to pomohlo,“ vravela zlatá biatlonistka.

V Rusku je v biatlone veľký tlak

Medailové úspechy získala za Slovensko, hoci do roku 2007 bola ruskou reprezentantkou.

„Má tri zlaté medaily a všetky získala za Slovensko, hoci sa narodila v Rusku,“ smiali sa rodičia. „Prvú má pre seba, druhú venovala bratovi Antonovi a táto? Nuž, tá je asi pre rodinu a pre deti,“ myslí si mama.

Majú radosť a je im veselo. Videli všetky tri medailové výsledky svojej dcéry v Pjongčangu.

Ak niekedy aj mali pochybnosti, či bude šťastná a úspešná v novej domovine, teraz v tom majú jasno.