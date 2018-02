Peter Hochschorner: Slovensko si takú športovkyňu, ako je Kuzminová, nezaslúži

Podpora štátu pre šport vo všeobecnosti je naozaj úbohá, doplnil slovenský vodnoslalomár.

18. feb 2018 o 0:20 SITA

BRATISLAVA. Vo chvíľach, keď Slovensko v sobotu oslavovalo zlatú medailu biatlonistky Anastasie Kuzminovej v pretekoch na 12,5 km s hromadným štartom, prekvapujúcou reakciou na jej výnimočný úspech pod piatimi kruhmi športovú verejnosť zaujal trojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalome Peter Hochschorner ml.

Podľa neho si Slovensko takú výbornú športovkyňu, ako je Anastasia Kuzminová, nezaslúži.

Nezáujem zo strany vlády a štátu

"Slovensko nie je hodné takej športovkyne a úspešnej olympioničky," reagoval na otázku agentúry SITA 38-ročný rodák z Bratislavy a pokračoval:

"Najmä nie pre doterajší nezáujem o špičkových športovcov - olympionikov zo strany našej vlády a štátu. To je jedna veľká mizéria.

Naši politici nás, športovcov, poznajú iba vtedy, keď sa nám darí, keď sa môžu s nami po nejakom veľkom úspechu odfotiť. Ale inak sa o nás nezaujímajú. Zažili sme to v živote mnohokrát; viem, o čom hovorím," zdôraznil Hochschorner.

Spolu s bratom Pavlom pod vedením svojho otca Petra dokázali v rokoch 2000 - 2008 niečo, čo vo vodnom slalome nedokázal nikto. Na troch olympiádach po sebe vybojovali zlatú medailu.

Navyše, na olympiáde 2012 v Londýne k tým trom zlatým pridali ešte bronz. Dnes však nevedia, čo s nimi bude, keď skončia aktívnu kariéru.

Hoci už viackrát avizovali, že s vodným slalomom končia, práve v čase Kuzminovej triumfu trénovali na novú sezónu.

Uvidíme, čo bude ďalej

Kým oni zaberali v posilňovni doma v Bratislave, ich vodnoslalomársky súputnik a do ZOH v Pjongčangu najúspešnejší olympijský medailista Michal Martikán (2 - 2 -1) sa pripravoval v Spojených arabských emirátoch.

“ Myslím si, že Kuzminová by urobila lepšie, keby zostala v Rusku. Určite by za svoje terajšie olympijské úspechy dostala oveľa viac peňazí, ako dostane u nás. „ Peter Hochschorner ml., slovenský vodnoslalomár

Peter Hochschorner ml. tvrdí, že do majstrovstiev Európy v Prahe to ešte chcú spolu potiahnuť. A to napriek tomu, že vyradením ich disciplíny C2 z programu OH stratili hlavný motív svojho ďalšieho snaženia.

"Či tento rok pôjdeme na svetový šampionát do Brazílie (26. - 30. septembra, pozn.), to je teraz vo hviezdach. Najskôr sa musíme dostať na európsky šampionát, ktorý bude tento rok začiatkom júna v Prahe.

Chystáme sa na začiatok novej sezóny, ideme sa s mladšími kolegami pobiť o miesto v reprezentácii. Ak sa nám to podarí, pôjdeme na ME do Prahy, ak nie, budeme rozmýšľať, čo ďalej.

Ale život pôjde ďalej, svet sa nezrúti. Teraz trénujeme, aby sme do tej Prahy postúpili. Čo bude ďalej, uvidíme," vysvetlil Peter Hochschorner ml.

Realita je smutná

Ako ďalej priznal, je veľmi rozčarovaný z úrovne finančnej podpory športu v rodnej krajine. Nečakal, že to bude tak zlé.

Kompetentní ľudia podľa neho vôbec nemyslia na športovcov, nemajú záujem podporiť športové talenty, nemajú záujem podporovať perspektívnych pretekárov, ktorí by raz mohli Slovensko reprezentovať na olympiáde, resp. na zimnej olympiáde.

"Je to zlé. Pekné a ideálne je to iba pred televíznymi kamerami. Realita je však iná a smutná.

Podpora štátu pre šport vo všeobecnosti je naozaj úbohá," tvrdí Peter Hochschorner a pokračoval:

"Myslím si, že Kuzminová by urobila lepšie, keby zostala v Rusku. Určite by za svoje terajšie olympijské úspechy dostala oveľa viac peňazí, ako dostane u nás.

U nás každý do kamery nasľubuje, ale realita je iná. Ale to som už hovoril. To by bolo opakovanie toho istého, čo podľa mňa nemá význam."

Musíme si pomôcť sami

Podľa neho ľudia, ktorí by športovcom mali pomôcť pri ich začiatkoch, im nepomôžu.

"Som z toho veľmi smutný a rozčarovaný. Možno aj preto, lebo my sme prišli o našu disciplínu, v ktorej sme boli najlepší na svete, a nikoho to netrápi. My sme boli zaujímaví pre politikov vtedy, keď sme nosili medaily.

Teraz, keď pomaly s kariérou končíme, si musíme pomôcť sami," zdôraznil štvornásobný olympijský medailista, ktorý spolu s bratom Pavlom vybojovali počas svojej dlhej kariéry obdivuhodnú zbierku 14 vzácnych kovov z majstrovstiev sveta v C2 a 3x C2 (6 - 4 - 4).

Pavol a Peter Hochschornerovci. (zdroj: SITA)

Dvojica má z majstrovstiev Európy 17 medailí (11 - 3 - 3), v pretekoch dlhodobého seriálu Svetového pohára sa bratia celkom 44-krát dostali na pódium, z toho až v tridsiatich prípadoch sa ocitli na tom najvyššom stupni.

Bratia Hochschornerovci celý viackolový seriál Svetového pohára vyhrali desaťkrát.

Medailovú žatvu odštartovali zlatom na ME 1998 v Roudnici nad Labem v C2 a posledný raz sa z cenného kovu tešili na ME 2016 v Liptovskom MIkuláši, keď zvíťazili v súťaži hliadok 3x C2.

Osemnásť rokov sa dokázali udržať v absolútnej svetovej špičke. A dnes, na sklonku svojej obdivuhodnej kariéry, netušia, čo budú ďalej robiť, keď o ich momentálne už neolympijskú kategóriu C2 nie je vo svete záujem.

Peter Hochschorner to v sobotu potvrdil nielen v rozhovore pre agentúru SITA, ale svoje slová zopakoval aj pred televíznymi kamerami RTVS.