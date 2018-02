Anderson po dráme zdolal Nišikoriho a v New Yorku si zahrá o titul

Vo finále sa stretnú dvaja najvyššie nasadení hráči.

18. feb 2018 o 6:07 TASR

NEW YORK - semifinále:

(dotácia 748 450 USD, tvrdý povrch)

Kevin Anderson (1-JAR) - Kei Nišikori (5-Jap.) 6:1, 3:6, 7:6 (4)

Sam Querrey (2-USA) - Adrian Mannarino (4-Fr.) 6:7 (5), 7:5, 6:3

NEW YORK. Americký tenista Sam Querrey postúpil do finále dvojhry na turnaji ATP v New Yorku. Nasadený hráč číslo dva si poradil v semifinále s Francúzom Adrianom Mannarinom v troch setoch 6:7 (5), 7:5, 6:3.

V boji o titul si zahrajú dvaja najvyššie nasadení hráči, keďže prvý Kevin Anderson z Juhoafrickej republiky v druhom semifinále po veľkej dráme zdolal piateho nasadeného Keia Nišikoriho 6:1, 3:6 a 7:6 (4).