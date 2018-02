Tréner Američanov nepodal ruku ruskému koučovi

Tonymu Granatovi sa nepáčil prístup Rusov v závere duelu.

18. feb 2018 o 10:25 SITA

PJONGČANG. Sobotňajší zápas Olympijských športovcov z Ruska s USA (4:0) v B-skupine hokejového turnaja na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu mal nešportovú dohru. Tréner USA Tony Granato odmietol po stretnutí podať ruku svojmu náprotivkovi Olegovi Znarokovi.

Americkému koučovi sa nepáčil prístup Rusov - tí v závere zápasu za stavu 4:0 v ich prospech poslali počas presilovej hry na ľad najlepších hráčov. "Nebolo to od nich pekné, viedli už o štyri góly," cituje Granata portál insidethegame.biz.

Tradičnú rivalitu medzi Ruskom a USA v Pjongčangu zdôrazňuje aktuálne politické napätie medzi oboma krajinami. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil USA z vykonštruovania obvinení z dopingu, ktoré vyústili do viacerých sankcií voči tamojším športovcom vrátane povinnosť vystupovať v Kórei pod olympijskou vlajkou.

Napriek tomu sa duel nevyznačoval zákernosťou či prehnanou agresivitou. "Nemôžem povedať, že by Američania hrali neférovo. Boli ako vždy tvrdí, hrali do tela, ale na to sme boli pripravení," zhodnotil autor dvoch gólov Iľja Kovaľčuk pre ruskú tlačovú agentúru Tass.